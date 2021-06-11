【一國兩制】中方斥英國《香港問題半年報告》粗暴干涉中國內政

▲ 中方強調香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。（資料圖片）

針對英國6月10日發表的《香港問題半年報告》，中國駐英使館表示強烈不滿和堅決反對，又批評英方不顧反對，對香港事務指手畫腳，是對中國內政的粗暴干涉，中方已向英方提出嚴正交涉。

發言人指出，所謂中方違反《中英聯合聲明》完全是偽命題，強調中英聯合聲明的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。而所謂中方壓制香港民眾權力自由純屬顛倒是非，強調香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。

外交部駐港公署昨亦發聲明批評英國罔顧事實、混淆是非，敦促英方放棄殖民舊夢，停止干預香港事務。

港府凌晨亦發聲明，表示強烈反對英國在報告中對香港的不實評論，並就相關評論作出回應。發言人指出，報告中抹黑港區國安法的評論完全不符事實，明顯地是採取雙重標準。強調執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按照有關人士或單位的行為而採取執法行動，與政治立場、背景或職業無關。而檢控決定均是按證據、適用法律和《檢控守則》作出。

司法獨立方面，發言人回應指，特區的司法獨立權是《基本法》所規定，亦受到《基本法》保障，強調法官的憲制責任是在行使其司法權力時，以法律為依據，別無其他考慮。「法官這項職責並不會因應對政治爭議所引發的案件作出裁決，或案件涉及政治爭議，而有所改變。」

發言人又指，堅決反對外國政客對完善香港選舉制度的誤導性言論和別有用心的意圖，強調完善特區選舉制度是及時和必須的，政府會繼續致力確保選舉在公平、公正和公開原則下舉行。

英國政府周四發表《香港問題半年報告》，指中國在去年7月至12月期間，持續不遵守中英聯合聲明。

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責任編輯︰林曉君