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【租置禁售】房委委員建議重推公屋租置計劃　同時禁有關單位轉售至公開市場

社會 15:43 2021/06/11

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房委會今日（11日）舉行周年特別會議。（資料圖片）

房委會今日（11日）舉行周年特別會議，會上有委員建議重推公屋租置計劃，但禁止租置單位於公開市場出售，改為只可售予綠表及合資格人士，避免助長炒風；另有委員建議改善現有公屋「富戶」政策，將他們需付的額外租金儲起，供有關租戶用以購買資助出售房屋。

公屋租置單位雖可協助公屋戶置業，但向來被批評令公屋變成「炒樓」工具。房委會委員陳家樂在會上建議，以樓齡10至15年的公屋為對象重推公屋租置計劃，惟有關租置單位即使在限售期過後，亦不可在公開市場轉售，只能在第二市場轉售予綠表及合資格人士。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉發言時就建議改善現有公屋富戶政策。他解釋指，現行制度下公屋富戶需要支付額外租金，有關安排非為增加收入，而是旨在透過減少對公屋富戶的租金資助，促使他們遷離公屋單位，惟招國偉補充指，現時樓價高昂，即使公屋富戶亦未必能輕言置業。

為此，招國偉建議改善現有公屋富戶政策，將他們需付的額外租金儲起，供有關租戶用以購買資助出售房屋。

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記者：陳梓蔚

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