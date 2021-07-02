【超市大搜查】高糖蛋糕不宜做早餐　85款包裝蛋糕僅3款屬「非高糖」【附完整清單】

▲ 85款包裝蛋糕糖分大比拼。

為求方便，不論小朋友或上班族，都可能會食包裝蛋糕做早餐。不過你知道包裝蛋糕其實超高糖嗎？TOPick檢視市面85款包裝蛋糕，發現96%都屬於「高糖」，最高糖的一款每100克更含42.2克糖，即約8.4粒方糖。註冊營養師譚嘉惠（Grace）指出，進食高糖蛋糕可提高血液中的色氨酸濃度，從而增加腦內血清素及褪黑激素水平，導致非常眼瞓。故不論是大人或小朋友，都不宜食蛋糕作早餐。

TOPick檢視29個品牌合共85款包裝蛋糕，包括不同品牌如：嘉頓、山崎、奇華、美心、東海堂、聖安娜、7 SELECT等，按各款包裝蛋糕的營養標籤所列，比拼各款的糖含量。

結果發現，如按本港食安中心對於「高糖」食物的標準，有96%的樣本每100克蛋糕都超過15克糖，即只有3款屬於「非高糖」。但該3款蛋糕亦不算「低糖」，每100克蛋糕仍含11至13.5克糖。

據世界衞生組織（WHO）建議，成人及兒童每日糖份攝取量，不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，即一日不可進食超過25克糖，相等於5粒方糖或6茶匙糖。

85款蛋糕中，如以每100克比較，最高糖的10款蛋糕分別為：

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85款蛋糕糖分比拼（以每100克計，由高至低排序）：

每100克含30克或以上糖分的蛋糕：

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每100克含21-29克糖分的蛋糕：

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每100克含20克或以下糖分的蛋糕：

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食蛋糕易眼瞓不宜作早餐

▲ 註冊營養師譚嘉惠（Grace）。(受訪者提供)

註冊營養師譚嘉惠（Grace）接受TOPick訪問時指，蛋糕屬於高糖分食物，可令血液中的色氨酸增加，而色氨酸會幫助腦部製造血清素及褪黑激素，有助入睡，所以會令人變得眼瞓和易倦。

越精製的澱粉質或高糖分食物，會令血液中色氨酸濃度越高，從而增加腦內血清素及褪黑激素水平。很多時候食完飯覺得非常眼瞓，就是這個原因。而糖分越高的食物，一般升糖指數就越高。

另外，攝取過量的糖分，會在身體內轉化為脂肪，或增加肥胖和脂肪肝風險。而且會令細胞對胰島素的敏感度降低，容易增加患上糖尿病的機會。如有糖尿病、脂肪肝、肥胖等問題的話，則會令心臟病和中風風險大大增加。

愛美的女士，亦要小心攝取過量糖分會令身體分泌更多胰島素。胰島素會刺激雄激素的分泌，令皮膚製造更多油脂，容易引發暗瘡，尤其常見於多囊卵巢症的女性。

建議更健康的早餐選擇

如不宜食蛋糕做早餐，食甚麼會較健康和合適？Grace建議，早餐若能增加蛋白質攝取和選擇全穀物的澱粉質，就能減少血液中的色氨酸，防止腦內血清素以及褪黑激素水平上升，迎接一個精力充沛的早晨，從而提升學習及工作能力。

增加蛋白質攝取食物：

雞蛋、希臘脫脂乳酪、脫脂奶、低糖/無糖豆漿等

全穀物的澱粉質：

全麥麵包、麥皮、全穀物早餐片等

如果真的很喜歡食蛋糕，Grace表示時間上，蛋糕只適宜很偶爾作餐與餐之間的小食/茶點，而且份量控制很重要。小食份量不應多於125卡路里，大概等於小半件雪芳蛋糕。

選購蛋糕建議

Grace表示，其實市面的中式、西式和包裝蛋糕都屬於高糖、高脂，只有自家製的蛋糕才可以在製作過程中，減少糖分及牛油，比較健康。假如自行製作蛋糕，她建議可使用天然代糖如：赤蘚糖醇、羅漢果糖等，代替白砂糖作烘焙之用，一方面可減少糖分和卡路里攝取，同時不影響體內胰島素水平。

至於牛油，則可用橄欖油、芥花籽油、低脂奶等替代，以減少飽和脂肪攝取，防止壞膽固醇升高。

註冊營養師譚嘉惠（Grace）Facebook

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責任編輯：楊宛茜