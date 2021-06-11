  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 17:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【造美人】12強水著入CAMP進行淘汰賽　強尼讚AB身段均勻：好charm！

娛樂 16:24 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

《造美人》12強。

由強尼，沈殷怡，練美娟任主持、ViuTV另類選美節目《造美人》，當中16位參賽者經歷淘汰後，餘下12位《造美人》參賽者要接受為期3個月飲食調校，一眾佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，而期間更有大大小小不同的活動，集宿和考驗。

在第6集《造美人》，12位強雖然未完成3個月「特訓」，不過經歷3星期的努力改造，要入CAMP進行淘汰賽。

【造美人】五位率先入圍佳麗私照曝光　「OK」改造難度如穿梭機卻成黑馬【多圖】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

AB身型均勻

大會安排12強齊到沙灘進行連場大戰，全員泳衣上陣，所有鬼崇贅肉無所遁形，而大會更找來香港體育評述員丹尼爾及藝人小占，加上主持強尼擔任評判，在沙灘大戰下個人賽，團體賽接連發生，誰能突圍而出以好波搶分？

第一回合自選排球動作比賽，佳麗以排球下手接波，跳起扣殺，瞓身救波等動作，展示完美體態及動感美態。

身為健身教練的3號佳麗AB全場體脂最低，肌肉線條分明，獲得主持強尼大讚：「AB身型方面比較運動型，着得套泳衣好睇，好均勻，突出，好charm！」小占亦誇獎AB似日本女演員石原里美。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

沙排大作賽

第二回合沙灘排球大賽，平民組對公主組，上圍豐滿的15號佳麗Stella笑指對手身材較不突出：「而家機場唔係好多飛機，所以嚟晒呢個沙灘。」

公主組的組員11號Tracy有打開排球習慣，可惜3次開波都不過網，令人大跌眼鏡。幸於隊員Stella鼓勵下，信心大增，下半場表現大大提升。

在最後一個回合跳大繩比賽，比賽極度考驗隊員之間的默契和合作，4號Miko於比賽後更喜極而泣：「自己一把年紀，估唔到仲可以參加的时熱血嘅活動，好感動。」

香港體育評述員丹尼爾及藝人小占，以及主持強尼擔任評判。

同場加映：何泳芍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2021】「自信組」參賽者各具特色　首輪面試勇氣可嘉佳麗逐個數【多圖】
17:29 2021/06/10
【香港小姐2021】「自信組」參賽者各具特色　首輪面試勇氣可嘉佳麗逐個數【多圖】
【造美人】4位高質大熱門跌入「待定區」　葉翠翠用強尼做例子鼓勵佳麗【多圖】
13:15 2021/06/09
【造美人】4位高質大熱門跌入「待定區」　葉翠翠用強尼做例子鼓勵佳麗【多圖】
【造美人】五位率先入圍佳麗私照曝光　「OK」改造難度如穿梭機卻成黑馬【多圖】
12:32 2021/06/08
【造美人】五位率先入圍佳麗私照曝光　「OK」改造難度如穿梭機卻成黑馬【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐2021】「自信組」參賽者各具特色　首輪面試勇氣可嘉佳麗逐個數【多圖】
17:29 2021/06/10
【香港小姐2021】「自信組」參賽者各具特色　首輪面試勇氣可嘉佳麗逐個數【多圖】
【造美人】4位高質大熱門跌入「待定區」　葉翠翠用強尼做例子鼓勵佳麗【多圖】
13:15 2021/06/09
【造美人】4位高質大熱門跌入「待定區」　葉翠翠用強尼做例子鼓勵佳麗【多圖】
【造美人】五位率先入圍佳麗私照曝光　「OK」改造難度如穿梭機卻成黑馬【多圖】
12:32 2021/06/08
【造美人】五位率先入圍佳麗私照曝光　「OK」改造難度如穿梭機卻成黑馬【多圖】
強尼 練美娟 沈殷怡 娛樂人物職業 造美人 演員 綜藝節目 ViuTV

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶