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【港區國安法】電影涉危害國安應列為不宜上映　馬逢國倡政府提供清晰指引

政治 15:54 2021/06/11

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馬逢國表示，事前並不知悉有新修訂。（陳宛彤攝）

政府今日刊憲修訂《電影檢查條例》檢查員指引，訂明如果影片可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應得出不宜上映的結論，即日生效。立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，事前並不知悉修訂，政府宜作清晰指引，相信審查時會作整體考慮。

馬逢國指出，業界認同要維護國安，但電影製作涉及投資，倘拍攝完成才出現問題，受影響範圍廣泛。他明言，業界關注執行尺度及標準，建議政府向業界作清晰解說，令業界有所依據，不會誤墮法網，而電影業為重要的文化創意產業，是希望在寬鬆氣氛下創作，不受太多限制。

過往香港電影中，不乏爆炸場面，如炸機場。被問到是否出現有關場景就違反新修訂，馬逢國表示「答不到」，但相信不會簡單地，只因出現個別場景就被禁止上映，認為審查時要視乎創作意圖，檢查員也會審視整體情況，考慮種種因素才作決定。

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記者：陳宛彤

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