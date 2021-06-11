【聲夢傳奇】炎明熹唱《愛情陷阱》對決何晉樂　譚詠麟親自教路唱陳百強名曲

▲ 《聲夢傳奇》中炎明熹挑戰譚詠麟名曲。

《聲夢傳奇》第五輪比賽共有5個回合，並以80、90或者00年代廣東話金曲為主，邀得譚詠麟擔任主理人。周六（6月12日）播出第9集，繼續進行淘汱賽，其中大熱門炎明熹挑戰譚詠麟1985年名曲《愛情陷阱》，更加大膽地作顛覆。

《聲夢傳奇》藍紅兩隊每個回合繼續派出一位學員對戰，25位專業評審進行評分，得分較低的一位會即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，就由該隊導師淘汰在危險區內的1位學員。

今集（6月12日）繼續進行第五輪比賽，另外5位學員演繹自選歌曲，並要在危險區中淘汰1位學員。藍隊已連勝兩個回合，紅隊要追回三個回合，先可反敗為勝，否則紅隊需要淘汰一位學員。

紅隊黃奕斌（Hugo），藍隊林君蓮（Kaitlyn）以22對3勝紅隊詹天文（Windy），紅隊有2位學員跌入危險區。第三回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）演繹《戀愛預告》，結果播出後大受好評。

▲ 姚焯菲上周唱《戀愛預告》大受好評。

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文凱婷灑淚感謝Gin Lee

今集（6月12日）繼續進行第五輪比賽，另外5位學員演繹自選歌曲，並要在危險區中淘汰1位學員。藍隊已連勝兩個回合，紅隊要追回三個回合，先可反敗為勝，否則紅隊需要淘汰一位學員。

第三回合，藍隊文凱婷（Aeren）選取跳唱歌曲出戰，導師Gin Lee李幸倪及AGA江海迦親身示範跳得更Sexy。

Aeren在台上感激導師Gin Lee的支持，因為在上一輪比賽，Gin Lee淘汰學員時沒有選擇Aeren而被很多人批評，故希望自己表現能夠證明Gin Lee沒有做錯決定。

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至於紅隊姚焯菲（Chantel）的《戀愛預告》除了獲得網民支持，亦得到評審喜愛，唱片監製Edmond Tsang聽完後有「初戀感覺」。Chantel能否勝過Aeren，為紅隊取回一局？

第四回合，藍隊派出林智樂（Felix），紅隊則派出冼靖峰（Archie），二人均挑戰高難度的經典歌曲。

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譚詠麟大讚Archie

主理人李克勤聽完Felix第一次排練，覺得「太多味精」及「太作狀」，非常擔心，親自向Felix教路。李克勤與紅隊導師JW王灝兒向冼靖峰（Archie）悉心教導，逐句示範。

譚詠麟則大讚Archie有自己風格：「真的可以駕馭首歌！」Eric Kwok亦大讚：「他是own了隻歌！」

張佳添看完二人演繹，今次不是狠評學員，反而大讚Johnny Yim及其樂隊是「紅館級數的樂隊」，每首歌都花了很多心思做arrangement，令經典金曲有新的感覺。

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第五回合，藍紅兩隊分別派出隊長炎明熹（Gigi）及何晉樂（Rock）進行壓軸對決。Gigi在上一輪比賽演繹《沒有你還是愛你》，獲得高度評價。

Gigi今次選取譚詠麟的經典金曲《愛情陷阱》出戰，配合Johnny Yim重新編曲及麥秋成的編舞，Gigi希望展現不同風格，在聲夢舞台突破自己。

Rock在5月中第三輪比賽曾以1比24分慘敗給Gigi。今次二人再度對決，Rock坦言壓力很大。Rock選唱陳百強的金曲，譚詠麟親自教路，如何唱出Danny獨有的情懷及味道。

陳奐仁欣賞完Gigi及Rock之演出，大讚二人：「做到一個接近完美的演出！」Gigi被舒文大讚「變化多端」，趙增熹則大讚Rock「真摯演繹」，周柏豪及林君蓮（Kaitlyn）亦深深被Rock感動。

同場加映：張敬軒訪問