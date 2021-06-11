【重修關係】離婚後陷毒海10年未盡母責　38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪

▲ 兒子主動到正生書院探訪媽媽。

成長於破碎家庭，年少無知染上毒癮，靜愉18歲與前夫奉子成婚一度戒毒，可惜婚姻失敗後，又重返毒海浮浮沉沉，放棄照顧兩名子女。人到中年被判入正生書院，成為人生轉捩點，不但成功戒毒重拾學業，接近10年沒有見面的大仔，更主動前來書院探望，母子久別重逢，分外驚喜感動，令她更有動力做好自己，盼望與兒子重修關係。

▲ 在破碎家庭長大的靜愉，13歲首次接觸毒品。（湯炳強攝）

13歲接觸毒品

今年38歲的靜愉，出生於澳門，2歲多時父母離婚，他跟著爸爸移居香港，爸爸長年在外工作，她由嫲嫲湊大，因此從小就「無王管」，不愛讀書的她終日百無聊賴，誤交損友。靜愉憶述，13歲時首次接觸毒品，

朋友說食完會很high、很精神，好像玩機動遊戲一樣，我當時不想回家，就去朋友屋企試了第一口。

第一次吸毒，她足足數天沒有回家，之後每隔幾個星期，一群人又聚在一起吸毒。其後，她在一次朋友聚會認識了前夫，有時會一起吸毒。拍拖一年多，在18歲那年，她發現自己懷孕，與前夫奉子成婚。

離婚後沉淪毒海

即將為人母的靜愉，知道毒品會影響胎兒發育，決心戒毒，產子後也因為餵母乳和照顧孩子，長達10年沒有接觸毒品，她更成為按摩師，賺錢養家。然而，在兒子8歲那年，她發現前夫出軌，與前夫及第三者纏繞了數年，在生下細女後，兩人最終決定離婚，小朋友由爺爺嫲嫲照顧，就在這時她重返毒海。

我前夫和他的伴侶都有吸毒，我當時很不開心，就跟他們一起吸食，逃避大家的感情問題。

再一次染上毒癮令她不能自拔，她形容當時每天都想食，寧願不吃飯也要買毒品，最終無法工作而失業。自搬離前夫住所後，靜愉沒有與兩名孩子聯絡。

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入正生重過新生

直至3年前，靜愉吸毒後在街上遊蕩，被一名男人收留，對方卻誤會她偷戒指，上庭後被罰款，但她一直沒有交錢，最終被拘捕，判入喜靈州戒毒，並於2018年3月入讀正生書院，接受為期1年的懲教監管。

靜愉笑言，自己是書院中年紀最大的女學生，最初入來是盼望可以重過新生活，不再回去吸毒的圈子。導師Irene表示，靜愉剛入校時，表現比較懶散消極，經常喊累，只愛睡覺，結果短短一年體重由60多公斤增至80多公斤。

其後，在導師的半鼓勵半強迫下，靜愉開始跑步，不料愈跑愈起勁，從最初只能快步走，到後來可以一口氣跑完10公里，體重也回落至60多公斤。而她亦憑著信仰找到人生方向，在學業成績和十字繡上慢慢進步，並學習照顧其他較年幼的同學仔。

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兒子主動尋訪

正生書院每月都有家長日，讓學員與家人見面，一般來訪的都是學生的父母，但在今年4月的家長日，靜愉近10年沒有見面的大仔，竟驚喜到訪，更帶來一大袋零食，令靜愉十分感動，甚至不相信眼前這名高大的20歲小伙子，是自己的兒子。

很意外，我不知道他會來，其實我已經放下責任，沒有照顧他，但他卻主動前來，見到兒子開心到甚麼都忘記了。

原來，靜愉早前曾因要事，透過姐姐聯絡兒子。兒子得悉她在正生後，主動致電到校了解。Irene表示，因為靜愉一直沒有與兒子聯絡，導師都花了一段時間與兒子及靜愉前夫溝通，最終秘密安排了家長日的會面，給靜愉一個驚喜。

▲ 導師Irene認為，靜愉有很大的進步。（湯炳強攝）

靜愉跟兒子分享在書院的生活，雖然兒子比較寡言，比年幼時更內向，但感受到他的關心，兩人相約之後的家長日見面，兒子主動詢問她愛吃甚麼，打算下次會面帶來給她，又叮囑她努力讀書。靜愉其後特意畫了一張生日卡祝福兒子，並要求兒子每月與她互通書信，盼望能重修關係。

兒子剛考完DSE，但估計成績未如理想，計劃明年重考，而現時就讀中五的她，也將於明年應考DSE。靜愉表示，她會努力讀書，因為這樣才可以與孩子溝通，也向他們展示自己已改過自新。

明年畢業後，我希望可以繼續進修職業治療，有能力獨立生活。我也會跟孩子們聯絡，我想做返一個好媽媽。

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記者：林愛娜