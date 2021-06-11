【虐待外傭】菲傭疑遭女僱主多次掌摑腳踢　用煎鍋施虐身體留多處瘀傷

▲ Eden身上留下多處傷痕。(受訪者提供)

香港再爆出懷疑虐待外傭事件。亞洲移居人士聯盟表示，近日接獲一名37歲菲籍傭工求助，指稱遭到任職教師的女僱主施虐逾一年，包括被人用煎鍋襲擊、掌摑、抓刮等，令她身上留下多處傷痕，並禁止她外出。菲傭至上月底逃走報警，據知她目前正在菲律賓領事館提供的處所暫住。

亞洲移居人士聯盟發言人Dolores Balladares-Pelaez表示，37歲菲傭Eden是首次來港工作，在過去14個月的受僱期間，僱主以防疫為由，一直禁止她外出，，甚至在休息日當日只可休息2小時，便要繼續工作。工作期間，Eden會因照顧的嬰孩哭鬧或吃不完飯餐，而遭到女僱主虐打，包括掌摑、腳踢、用力擊打胸膛，導致她無法呼吸，甚至用煎鍋拍打，令Eden身上留有不少傷痕。至上月30日，Eden始逃離僱主居所尋求協助。

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亞洲移居人士聯盟指對事件感到震驚，但亦稱這類事件並非新事，要求港府採取即時行動調查事件，確保從速向涉事僱主提出訴訟，又呼籲菲律賓駐港領事館為Eden及其在菲律賓的家人提供支援。

警方表示，沙田警署於5月30日接獲一名36歲菲籍傭工報案，指自己於今年5月曾兩次在荃灣青山公路一單位被僱主襲擊。經初步調查，荃灣刑事調查隊於5月31日，拘捕一名35歲女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，被捕女子已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到，案件交由新界南總區重案組跟進。

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記者︰蘇文軒