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【性侵繼女】倉務員涉5度強姦繼女開審　事主偷看被告手機揭私處照

社會 16:09 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

倉務員涉嫌5度強姦當時約18歲的繼女，案件今（11日）於高等法院開審。

倉務員涉嫌5度強姦當時約18歲的繼女，案件今（11日）於高等法院開審。控方開案陳詞指事主X被5度強姦後，曾偷看被告的手機，驚見自己私處的照片，最後在上司的鼓勵下報警。

41歲的被告報稱任職倉務員，他否認5項強姦罪，控罪指他於2018年至2019年4月28日，5次強姦X。

控方開案陳詞指，X出生於2000年，親父在她約11歲時去世，她17歲時與母親、繼父及兩名妹妹同住，其中一名妹妹是由母親及繼父所生。

在2018年年底，被告和X兩人到X外婆的住所協助裝修事宜，當時只有被告及X兩人。控方指被告著X坐在床邊，遂推她落床，將她雙腳放在自己肩膀上強姦她，儘管X猛力合上雙腳及踢被告，她依然無力反抗。期間X用雙手掩蔽雙眼，但她感覺到下體遭被告在沒有戴上安全套下插入，而且被告曾稱「都話你要畀我㗎啦」。事後X發現下體流血，被告恐嚇X指若她告知別人，便不准她回家與母親同住。

控方續指，X最後一次遭被告強姦是在2019年4月28日，當天被告與X及X最小的妹妹一同到外婆家，被告以同樣方式將她強姦，期間妹妹在客廳看電視。另外X記起首先及最尾一次被強姦之間，還發生了3次強姦。

控方表示，X指不敢告知母親，因為她覺得母親比較愛錫妹妹。後來X偷看被告的手機，發現相簿內有她自己私處的照片。及後X向上司表示遭被告毆打及強姦，在上司鼓勵下，X終於報警，被告同年5月2日被捕。控方又透露，被告早前已承認兩項毆打X的控罪。案件下周二續審。

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記者：陳卓欣

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