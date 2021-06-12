【風球消息】熱帶低氣壓登陸海南　天文台指沒威脅時會取消警告訊號【不斷更新】

▲ 天文台在下午4時15分發出一號戒備信號。

天文台6月11日下午發出一號戒備信號，為本港今年首個熱帶氣旋警告信號。天文台指，一股位於南海中部的熱帶低氣壓，向西北偏西方向移動，在午夜前後最接近本港，並在香港西南約500公里掠過，預料6月12日在海南登陸。天文台亦預計周六仍有驟雨，直至下周初天色會轉為明朗。

2021年6月12日

【12:45】

香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，一號戒備信號，現正生效。在下午1時，位於海南島的熱帶低氣壓集結在香港之西南約640公里，即在北緯18.9度，東經109.2度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，移向北部灣。天文台指，該熱帶低氣壓繼續遠離本港。預料香港風勢會逐漸減弱。當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【09:45】

天文台指，該熱帶低氣壓即將登陸海南島 ，並逐漸遠離香港。本港初時離岸海域及高地仍然間中吹強風。與該熱帶低氣壓相關的狂風及大驟雨會繼續影響本港，海面有湧浪。一號戒備信號會在日間維持一段時間。當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

2021年6月11日

【22:45更新】

天文台取消黃色暴雨警告信號。

【21:10更新】

天文台呼籲市民盡快到安全地方躲避。

【20:30更新】

天文台發出黃色暴雨警告信號。

【18：45更新】

天文台指，該熱帶低氣壓會在今晚午夜前後最接近香港，在本港西南偏南500公里左右掠過，與其相關的狂風驟雨正影響本港，海面有湧浪，離岸海域及高地會吹強風。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在明早登陸海南島。一號戒備信號會在今晚維持。

【16:45更新】

天文台指，該熱帶低氣壓會在黃昏至今晚最接近香港，在本港西南500公里左右掠過，本港今晚晚間離岸海域及高地會吹強風，間中有狂風驟雨，海面有湧浪。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在明早登陸海南島。一號戒備信號會在今晚維持。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【16:15更新】

天文台在下午4時15分發出一號戒備信號。 表示有一個熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。 天文台呼籲市民請在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

天文台預測本港今晚及明日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。明日氣溫介乎27至30度。吹清勁東至東南風，今晚晚間離岸海域及高地吹強風。海面有湧浪。展望星期日仍有驟雨，下週初至中期驟雨減少。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：TOPick港聞組