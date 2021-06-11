【周杰倫X蘇富比】周杰倫親自設計拍賣預覽　逾50件藝術品及《不能說的秘密》古董鋼琴曝光

▲ 蘇富比拍賣行及 K11 集團聯手為「JAY CHOU X SOTHEBY’S」拍賣預展。（曾耀輝攝）

蘇富比拍賣行與K11集團合作，邀請台灣流行樂壇天王周杰倫為亞洲首場「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展設計場景佈置。拍賣預展今日（11日）進行傳媒預覽，率先看到由周杰倫親自設計的拍賣預覽現場，除了有多達逾50件藝術作品外，另有電影作品《不能說的秘密》中的古董鋼琴，及其在世界巡迴演唱會「地表最強」中所穿著的三組演出服裝，晚間拍賣將於6月18日舉行。

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被譽爲華語流行音樂天王的周杰倫同時為一名收藏家及魔術家，今次的拍賣預展場景佈置由他親自操刀，另挑選了逾50件來自晚間拍賣及日間拍賣網上專場的精彩拍品，包括由尚 · 米榭 · 巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）於 1985 年創作的《無題》（估價2.55億港元至3.5億港元），該作品曾於同年登上《紐約時報》雜誌封面；巴布羅・畢加索（Pablo Picasso）於1969年創作的《男子半身像》（估價9,300萬港元至1.43億港元），該作品囊括了畢加索晚期作品的關鍵性題材，源自於畢加索為鑽研探索梵谷繪於1887年的標誌性的自畫像《戴草帽自畫像》，畫作中更加入了一個自我形象，一名步槍手，以人物臉上嬉鬧逗趣的半鬍子以作辨認。

拍賣預展今日進行傳媒預覽，記者到場時，已深深被展覽的入口吸引，並馬上聯想起周在《魔術先生》MV中的場景。他解釋，自己曾在世界各地看過很多展覽，認為當一名「策劃人」及「魔術師」，目的均是為了將最好的作品呈現予觀眾。



展覽中分為三部分，其中入口左邊的展覽主要擺放不同的藝術畫作，是較傳統的畫廊風格；入口的右邊展覽風格則截然不同，展覽以紐約街頭為主題，設有多個「打卡位」，包含當地的咖啡店、標誌性的地下鐵入口，以及他最愛的籃球場等，以配合不同的藝術作品，包括當中較為注目的是日本藝術家井田幸昌創作的 《搖滾之王》（估價50萬港元至80萬港元），畫中繪畫著一代搖滾之王──貓王；另有安迪 ∙ 沃荷（Andy Warhol）創作的經典畫作 《金寶湯》（估價400萬港元至600萬港元），以及班克斯（Banksy） 的《現在儘管笑吧，終有一天我們將為主宰者》（估價620萬港元至930萬港元）等。

除此之外，展覽亦會展出周杰倫在2007年首次執導之電影作品《不能說的秘密》中的古董鋼琴，以及在世界巡迴演唱會「地表最強」中所穿著的三組演出服裝，周杰倫的粉絲們千萬不要錯過！

他在展覽中寫道，自己因為妻子昆凌要到巴黎工作的緣故，而到當地旅遊，期間他曾到訪巴黎瑪黑區的一畫廊，由踏進畫廊一刻，感覺似是時光倒流一樣回到童年，回想起在家中彈琴的位置，亦同時是母親葉惠美不斷作畫的地方。他指出，由於母親曾是一名美術教師，故自己由出世一刻已經接觸藝術，另提到母親至今仍堅持作畫，坦言她是自己最愛的藝術家。

他認為藝術的形式有很多種，也會以不同的方式去觸動不同人的心靈，想藉著今次的合作，將令其深感震撼的作品呈獻給大眾，感動大家。

拍賣將於6月11至18日在香港舉行拍賣預展，拍賣品會在K11 ATELIER 及 K11 MUSEA 展示。詳細如下：

拍賣資訊：

第一部分：晚間拍賣

現場拍賣： 2021年6月18日

蘇富比藝術空間（金鐘太古廣場一期五樓）

第二部分：日間拍賣

網上專場：2021年6月10至22日

www.sothebys.com/jaychou

預覽資料：

2021年6月11至18日

G/F，Opera Theatre ，K11 MUSEA

6 月 11 至 18 日，早上 10 點至晚上 10 點

（展出古典鋼琴及演唱會服裝）

L21，K11 ATELIER，Victoria Dockside

6 月 12 至 17 日，早上 11 點至晚上 7 點

6 月 18 日，早上 11 點至下午 5 點

（展出拍賣之藝術作品）

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記者：郭詩詩