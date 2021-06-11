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【逆天奇案】林夏薇跟陳展鵬分手戲演技爆發　微博粉絲破百萬實力受肯定

娛樂 13:08 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

林夏薇演繹虐心戲受讚。

由陳展鵬、林夏薇主演的《逆天奇案》今晚大結局，林夏薇在昨晚一集發揮演技，講述她在查案時意外發現陳展鵬與馮盈盈的一夜情關係，令林夏薇傷心欲絕，宣布分手，向擅演喊戲的林夏薇該場虐心表現令觀眾大嘆心酸。

在《逆天奇案》中角色一直未有發揮機會的林夏薇，劇集倒數階段才有發揮空間，昨晚講述林夏薇得知馮盈盈與陳展鵬發生關係後，由抑壓崩潰情緒含淚向陳展鵬「攤牌」，到返家雙眼通紅地向父母講分手因由，及後在父母懷中抱頭痛哭，被讚演繹層次分明，亦是林夏薇繼《開心大綜藝》瞬間流淚後，再次爆發演技。

昨晚一集林夏薇演技發揮。

畢業於北京中央戲劇學院的林夏薇，向來演技不俗，過往擔演的劇集《十二傳說》、《逆緣》、《公公出宮》等都獲得讚賞，雖然今次在《逆天奇案》中遲遲未有機會發揮，不過一場喊戲，已足見其實力，難怪被內地網民封為「國民女友」。

崩潰情緒含淚攤牌。

而林夏薇的微博粉絲人數亦增逾100萬，並獲得「金V」認證，要獲「金V」認證，其實絕不容易，首要條件是閱讀人數有1000萬，假若閲讀人數不達標，隨時會被降級。

同場加映：林夏薇訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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