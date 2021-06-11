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【屯馬綫】宋皇臺站C出口擬改以天橋代替　港鐵料需時5年完成

社會 17:08 2021/06/11

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屯馬綫將於6月27日全綫通車，位於北帝街的宋皇臺站C出口仍未有定案。（資料圖片）

屯馬綫將於6月27日全綫通車，位於北帝街的宋皇臺站C出口仍要視乎考古工作結果而定，目前無確實方案及時間表。港鐵提出以行人天橋代替原有的行人隧道方案，但估計仍需5年時間落成。

九龍城區議會今日（11日）討論屯馬綫通車事宣，古蹟辦、港鐵公司、運輸署亦有派員出席。馬頭圍選區區議員曾健超關注宋皇臺站C出口何時完成，又稱馬頭圍、宋皇臺一帶的居民需要該出口，而且期望以行人隧道形式完成。

港鐵高級統籌工程師馮偉聰回應指，自2014年在宋皇臺站的C出口發現古蹟，已作出車站設計的修改，亦在2018年展開考古勘察工作研究行人隧道方案。

他指，若繼續興建行人隧道將面對多項挑戰，包括要橫跨涉及5條行車線的宋皇臺道，估計整體建造工程需時10年以上，但仍要視乎會否再發現新文物。

港鐵經諮詢附近持份者後遂建議改用天橋方式建造宋皇臺站C出口。他指，經考古勘察後，在橋躉相關位置未有發現文物，預計需約60個月、即5年時間完成。

古蹟辦代表指，由於宋皇臺站有相當數量的考古文物，要權衡遺蹟的重要性去決定原址保存，或是趕快切合居民需要較重要，之後會就該位置再作評估及緩解措施。

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記者：陳子謙

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