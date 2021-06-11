【淋紅油】15歲少年疑受13歲女指使淋紅油收債以換取酬勞　二人雙雙被捕

▲ 警方在15歲少年身上找到承載紅油膠樽、1支紅油及手機， 男童涉嫌刑事毀壞被捕。（黃傑偉攝）

警方有鑑於黃大仙區內非法收債案件有上升趨勢，黃大仙刑事部探員主動作出調查。 經深入調查後， 昨日(10日)黃大仙警區特遣隊聯同反三合會行動組作出行動， 於黃大仙下邨一公屋單位外，拘捕一名正在淋紅油15歲少年， 並在男子身上發現承載紅油膠樽、一支紅油及手機， 男童涉嫌刑事毀壞被捕。

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警方調查後發現，男童涉及最少21宗，港九新界刑事恐嚇及刑事毀壞案件有關， 男童報稱受一名於網上社交媒體認識13女童指使， 並收取300元報酬， 警方其後於同日迅速拘捕該名13歲女童。

被捕兩人均為學生，在網上認識後成為朋友，據知，有人在社交平台收「柯打」後，指使朋友或想「搵快錢」的人， 到指定地點淋紅油，事成後每次收取300至500元酬勞。警方相信女童亦是受人操控，正追緝幕後主腦，警方指行動仍調查中，不排除稍後會再有拘捕行動。

黃大仙警區反三合會行動組督察陳俊揚指，不法分子收單後，於社交媒體上利誘時年青人犯案， 警方重申刑事毀壞屬嚴重罪行一經定罪最高可被判監10年，呼籲年青人不要一時貪念以身試法， 警方亦呼籲家長，接近暑假要多加關心留意子女，勿讓不法分子有機可乘。

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記者：黃傑偉