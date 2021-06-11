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【直資一條龍】新界西唯一直資一條龍IB學校　宏信書院6月底辦小一入學網上簡介會

中小學 17:53 2021/06/11

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位於元朗的基督教香港信義會宏信書院，是新界西唯一一間一條龍直資IB學校。（中學概覽圖片）

基督教香港信義會宏信書院是新界西唯一一間一條龍直資IB學校，擁有小學、初中及預科IB認證，故宏信的入學報名一向競爭激烈，約9至10人爭一個小一學額，由於學校以英語為教學語言，故首選具優秀英語溝通能力的面試者。

宏信書院本學年由林克忠校長新上任，之前曾擔任香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及救恩學校，林克忠校長曾強調，上任後對校方的發展不會有太大轉變。

曾擔任王錦輝中小學及救恩學校校長的林克忠，成為宏信書院的新校長。（香港經濟日報資料圖片）

2010年才創校的宏信書院，2014年9月正式獲授權開辦國際文憑預科課程（IBDP），並分別在2018年1月及2019年11月獲准開辦國際文憑小學項目（PYP）及中學項目（MYP），成為一條龍IB學校。

「全球視角」課程融合國際及本地元素

宏信的課程別具特色，融合國際及本地課程精髓，開辦嶄新的「全球視角」課程，能配合不同學生的多元化學習需要，並培養學生的探究精神，同時讓學生掌握與數學、英文和科學相關的知識。

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至於初中的MYP課程為期3年（七年級至九年級），校方將本地課程融合在MYP的框架之中，旨在啟發及發展學生的探究精神，用激發思考的開放式題目理解和探索世界。課程亦設有跨學科專題研習，目的讓學生靈活運用不同學科的知識。

設IBDP或DSE雙軌課程

學生升讀十年級可選擇IBDP或DSE課程，林克忠校長建議家長要視乎小朋友的性格和特質去作選擇，並非讀IB的學生會較優越。

現時宏信中學部有30%外籍老師，小學部高達50%，非常國際化，而小學部逾百位學生是以英語為母語的NCS學生（Non-Chinese speaking students），比例約佔10%，故學生從小可接觸不同國家的文化，而NCS學生一樣要上中國文化及語文課，提高學生對中文的興趣。

學校的DSE及IB學生在停課期間仍努力學習。（受訪者提供）

小一網上簡介會開放報名

宏信入學報名一向競爭激烈，2019年收到約800至900名小一申請者，校方只收取約99名學生。第一輪面試先選200位學生，考官會由讀故事中，觀察小朋友完成小任務過程顯示出來的個人質素，包括主動性、合群性、待人處事態度和禮儀等。

第二輪為個人面試，測試學童的英、普能力和積極性，並會面見家長，但不會計分，主要跟家長溝通，讓家長了解學校使命、教育理念、學校課程及家校合作的重要性。

校方將於6月底舉行2022/2023小一網上簡介會，中一則未開放，有興趣家長可填妥電子表格參加，屆時將透過Zoom進行，家長將於簡介會前透過電郵收到鏈結。

英語場次：
2021年6月28日（星期一）4pm 

廣東話場次：
2021年6月29（星期二）4pm

【按此報名】

宏信書院每年學費由$58,590至$74,060不等，而中五、中六DSE課程的學費分別為$73,340及$70,520，IBDP的學費則為$90,130。

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責任編輯︰王明芳

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