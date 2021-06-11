【香港小姐2021】林作爆「東涌羅浩楷」已有job接 網民：佛光不紅天理不容
娛樂 17:52 2021/06/11
TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》於昨日（6月10日）在將軍澳電視城進行首輪面試，當中由林作提名的Kirsten最受討論。
因為網民覺得Kirsten與羅浩楷撞樣，而且她報稱住在東涌，所以被戲稱「東涌羅浩楷」。另外，又因網民指她有佛相似佛祖，所以又暱稱她為「佛光」。
【香港小姐2021】網民舉行港姐「造美人」P圖大賽 「東涌羅浩楷」立即變美人
【香港小姐2021】林作提名「東涌羅浩楷」 有信心Kirsten能夠入圍
林作稱Kirsten似楊貴妃
身為提名人的林作透露，Kirsten現年19歲，真實姓名為霍韻璇，對方跟他是普通朋友關係，並非其保險下屬。
林作更指覺得Kirsten樣貌十足楊貴妃，希望她能夠打破「美貌與智慧」並重的傳統，更有信心Kirsten可以順利入圍。
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而Kirsten的確率先跑出，林作於今日（6月11日）在社交平台爆料指，已有電腦產品商邀請Kirsten拍宣傳硬照。他更寫道：「東涌羅浩楷已經有job接。這就是港姐的威力。這就是林作的實力。」
同場加映：何遠東訪問
撰文 : TOPick柴犬出動