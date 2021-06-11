【香港小姐】Dear Jane主音陪太太拍孕照　楊洛婷與Tim最愛海灘拍拖

▲ Dear Jane主音黃天翱（Tim）陪太太楊洛婷（Rabee'a）拍攝孕照。

現已懷孕九個月的楊洛婷（Rabee'a）和老公兼Dear Jane主音黃天翱（Tim）請來著名攝影師Hilary為其操刀拍攝一輯戶外浪漫性感大肚寫真，以慶祝二人相愛15周年紀念。

回想約會初期，Rabee'a和Tim都很喜歡到海灘拍拖看日落、數星星，而第一次到海外度假都是陽光與海灘之旅。適逢相愛15周年，二人特別選擇在浪漫的海灘上拍攝。

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▲ 楊洛婷現時懷孕九個月。

Rabee'a非常欣賞Hilary的拍攝風格，大讚在其鏡頭上每位女主角都特別「feminine」、「性感得來又不失優雅氣質」，而最重要的是「自然、不造作」，令人感覺很舒服。Rabee'a大讚Hilary善用自然光作拍攝，輕易便能捕捉他們最輕鬆的情緒與及自然甜蜜的互動，每一張相片都好似在道出二人嘅甜蜜戀愛故事。

Tim則開玩笑說，為了拍攝這輯照片需要很努力Keep Fit，不過他非常了解自己只是這輯大肚照的人型佈景板，老婆才是真正主角。Tim表示自己最近的工作非常忙碌，既要錄新歌，又要幫老婆拍YouTube片及參與電影工作，但只要一有時間，就必然會留作照顧老婆同囡囡，盡顯廿四孝老公和好爸爸的一面。

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Rabee'a的預產期在6月尾7月頭，自從拍畢這輯大肚照，她已再度全情投入為分娩作準備。由於選擇自然分娩，因此她自己也不知道到底BB會在那一天出世。而正在安胎的Rabee'a更指無論老公有多忙，在BB出世的時候，他一定要在現場拍攝整個過程，第一時間為大家揭曉BB的性別！

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