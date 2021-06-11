【端午節交通】新巴城巴多條路線實施特別服務安排　特設73S號線由赤柱前往海洋公園

下周一（14日）正是端午節，新巴城巴多條路線會於當日實施特別服務及交通安排。城巴特設73S號線，由赤柱村開出，經赤柱廣場、舂坎角海灘、淺水灣及深水灣，前往海洋公園站。全程車費為港幣12.4元，服務時間為下午4時30分、5時20分及6時30分 。

至於新巴14、65號線及城巴73、260、973號線將視乎客量需求加強服務。城巴6及6X號線之班次會有所調整，而6號線部份班次將不繞經馬坑。城巴314號線往小西灣方向的班次由赤柱正灘開出後，將不停香港航海學校至赤柱警署，改經赤柱村道後返回原有路線。

此外，新巴城巴9條路線將實施巴士站臨時安排，包括新巴14、65號線及城巴6、6X、73、90、260、629、973號線。由於當日赤柱區一帶有疏導人潮措施，上述路線的交通安排或會因應當日實際情況作出調整。

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責任編輯︰陳子謙