  • 30°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【端午節交通】新巴城巴多條路線實施特別服務安排　特設73S號線由赤柱前往海洋公園

社會 17:50 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

下周一（14日）正是端午節，新巴城巴多條路線會於當日實施特別服務及交通安排。城巴特設73S號線，由赤柱村開出，經赤柱廣場、舂坎角海灘、淺水灣及深水灣，前往海洋公園站。全程車費為港幣12.4元，服務時間為下午4時30分、5時20分及6時30分 。

至於新巴14、65號線及城巴73、260、973號線將視乎客量需求加強服務。城巴6及6X號線之班次會有所調整，而6號線部份班次將不繞經馬坑。城巴314號線往小西灣方向的班次由赤柱正灘開出後，將不停香港航海學校至赤柱警署，改經赤柱村道後返回原有路線。

此外，新巴城巴9條路線將實施巴士站臨時安排，包括新巴14、65號線及城巴6、6X、73、90、260、629、973號線。由於當日赤柱區一帶有疏導人潮措施，上述路線的交通安排或會因應當日實際情況作出調整。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰陳子謙

相關文章

【假期門診】14間普通科門診端午節照常服務　當中9間可取檢測樣本包
今日 13:01
【假期門診】14間普通科門診端午節照常服務　當中9間可取檢測樣本包
【端午節】中電辦網上派對與院舍長者同賀　大玩遊戲送福袋及心意卡
15:45 2021/06/10
【端午節】中電辦網上派對與院舍長者同賀　大玩遊戲送福袋及心意卡
【病毒檢測】勞工處端午節及周日4地點設流動採樣站　為外傭提供檢測服務
11:50 2021/06/02
【病毒檢測】勞工處端午節及周日4地點設流動採樣站　為外傭提供檢測服務

你可能感興趣

【假期門診】14間普通科門診端午節照常服務　當中9間可取檢測樣本包
今日 13:01
【假期門診】14間普通科門診端午節照常服務　當中9間可取檢測樣本包
【端午節】中電辦網上派對與院舍長者同賀　大玩遊戲送福袋及心意卡
15:45 2021/06/10
【端午節】中電辦網上派對與院舍長者同賀　大玩遊戲送福袋及心意卡
【病毒檢測】勞工處端午節及周日4地點設流動採樣站　為外傭提供檢測服務
11:50 2021/06/02
【病毒檢測】勞工處端午節及周日4地點設流動採樣站　為外傭提供檢測服務
新巴 城巴 赤柱 海洋公園 巴士 交通 端午節 經濟

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶