【奢華鑽飾】De Beers高級珠寶系列與大自然契合　頂級工匠展現超凡鑽石原石鑲嵌工藝

▲ Motlatse Marvel黃金耳環，鑲以梨形、公主方形、欖尖形及圓形明亮式切割白鑽、粉紅鑽、橙鑽及黃鑽，共重6.91卡（$1,260,000）；同系列黃金、玫瑰金及白金戒指，主鑽為0.7卡枕形切割艷彩帶黃色的橘鑽，鑽石總重4.73卡（$1,650,000）。（品牌提供）

一顆由大自然孕育出來的罕有原石，是天賜的奇迹瑰寶，每一顆都獨一無二，在一般情況下，原石都會先經過打磨及切割，才被鑲嵌成一件件的珠寶首飾。不過向來熱愛大自然及致力於自然保育的De Beers，卻希望保留及展現原石最天然的美態，因此全新高級珠寶系列就刻意採用了鑽石原石，每顆皆擁有不一的形狀，組成了一幅富藝術性的畫面，帶出另類美態。

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本身是一家鑽石開採公司、擁有自家鑽石礦場並屬全球最大鑽石供應商的珠寶品牌De Beers，跟大自然的關係密不可分。名為「Reflections of Nature」的高級珠寶系列，靈感正源於偏遠而壯麗非凡的自然地貌，其中5款高級珠寶靈感源自奧卡萬戈、莫特拉澤、納米比、蘭德斯礁和埃爾斯米爾。

世界奇景為靈感

以上提及的各個地域都是世界難得的自然奇觀，好像奧卡萬戈便是非洲野生動物最集中的綠洲之一，水中長滿高聳纖長的蘆葦，成了Okavango Grace高級珠寶作品的靈感泉源。又好像位於南非的莫特拉澤峽谷，是地球上最大的峽谷之一，由此作為主題的Motlatse Marvel首飾，紅色、褐色、橘色和黃色鑽石象徵著猛烈的陽光和岩石的色調，而較冷色調的鑽石則作為點綴，象徵峽谷幽暗的陰影。

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納米比作為地球上最古老的沙漠，以其獨特的赭紅色沙粒在酷熱中發亮而聞名。Namib Wonder高級珠寶以層疊的波紋圖案為主題，與起伏的沙丘奇景互相呼應，而鑽石原石則展現沙漠的奧秘。蘭德斯礁是南非的海底奇境，蘊藏大量的珊瑚和熱帶魚，Landers Radiance首飾中的扇貝造形美學，靈感正來自於珊瑚的表面。還有靈感源自加拿大北極圈的埃爾斯米爾島，Ellesmere Treasure珠寶以白鑽象徵雪花，欖尖形和圓形明亮式鑽石更勾勒出霜凍柳葉的細緻輪廓。

鑲嵌工藝繁複

值得一提是，由於原石的形狀不一亦不規則，因此鑲嵌的難度極高，鏡框式鑲嵌工藝（Spectacle Setting）將鑽石鑲嵌於包鑲的框架之中。使用此方式鑲嵌一顆鑽石需要長達6小時；另外有部分可以隨意擺動的原石則採用了帽簷鑲嵌工藝（Cap Settings）鑲嵌，每顆鑽石亦需花上2小時，而且只有少數的一流技師才能完成。

De Beers「Reflections of Nature 高級珠寶展覽」

日期：即日至6月20日

時間︰11am–7pm

地點：中環置地廣場中庭G1-2號舖De Beers專門店

產品查詢︰2118 2321

記者︰梁靜詩