【世界捐血者日】孕婦患嚴重胎盤前置生BB需輸血　遇血庫量存量低籲市民捐血救人　

▲ 6月14日是世界捐血者日。（陳永康攝）

今日（14日）是世界捐血者日，「捐血救人」從來都不只是一句口號。有孕婦在懷孕時出現胎盤前置問題，生育時有機會會大量出血，在生育時她需要接受輸血，惟當時血庫量不足，僅可輸3包血，其餘需改為輸鐵，由其身體自行製造血紅素。她感謝捐血者的貢獻，令在她緊急關頭得到救援，順利誕下兒子，又希望繼續有更多市民可以熱心捐血救人。

有醫生從小就養成了捐血的習慣，成為了恆常的捐血者，坦言自己作為醫生應以身作則，為有需要的人出一分力。詳情即看：【下一頁】

拯救生命不只是醫護人員才可做到，其實捐血都可以。現年39歲的羅太在去年懷上第二胎，她在懷孕28周時到廣華醫院接受檢查並確診出現胎盤前置。她說，醫生表示如沒有出血則問題不大，惟在懷孕31周時，她發現下體出血，須即時入院接受檢查。她在住院6日後出院，惟不足2周後再次見紅，須再次入院接受觀察至生育之時。

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她憶述自己生BB的過程共約4小時，由於當時紅血球不足，曾接受輸血3包，後來因為血庫量低，須改為輸鐵，由其身體自行製造血紅素，幸好最終BB順利出世。不過，羅太在BB出世後，因體內仍有積血而須入住深切治療部一天，並須再次施手術。她坦言從沒想過血庫不夠血，

我的血型係O+，一個那麼常見的血型，當時的血庫都不夠血，不過都無辦法了。

羅生表示，太太曾先後進出醫院3次，由於事發於去年11月至12月時，即本港疫情嚴峻之時，醫院不可作探訪，他只好每日到醫院將物品交由醫護人員，再轉交至太太。

他又憶述太太在生BB當日感到十分緊張及擔憂，除了擔心太太的身體情況外，亦擔心是否能夠母子平安。當他得知太太順利生BB後才鬆一口氣，更形容「真係好似死過翻生」。面對妻子因懷孕而多次到醫院接受手術，羅生在接受訪問時更直言會永遠疼愛太太。

伊利沙伯醫院婦產科醫生陳敏暄解釋，胎盤前置亦是胎盤著床位置偏低，分為1至4期，其中3至4期的情況比較嚴重，出血的風險亦會比較高，情況嚴重者更會導致休克甚至死亡，故孕婦宜剖腹生產；另懷雙胞胎的孕婦較易出現該問題。

她指，由於胎盤著床位置偏低，致子宮收縮能力較差，導致出血的機會較大。在過去9個月，伊利沙伯醫院共有約12至14名孕婦在生育時流血約1.5公斤，其中有一半人同是因為胎盤前置問題。

羅太在訪問時多次感謝醫護的照料及捐血者捐血「救她一命」，指自己生育後曾想馬上捐血，以行動感謝捐血者的無私，惟因身體仍然虛弱，醫生建議她身體完全恢復元氣才捐血。

多謝捐血者，你救了我全家。

羅生表示，父親從小已向他灌輸捐血救人的訊息，因此自己在年滿16歲時已開始第一次捐血，在訪問過後，他更坐言起行，到捐血站捐血。

可能你唔知道你捐的血會去到邊，但其實都一定係會救到人。

香港紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩指出，去年共有約12.2萬人捐血，血液收集量為20.4萬單位，較2019年的22.7萬下跌約2萬。梁說，去年因疫情影響，學校更一度停課，以致外展隊無法到中學呼籲學生捐血，令去年首次捐血的人數僅有約18.9萬人，較前年的30萬人少約3成多；其中16歲捐血者亦少近3300人，僅有2,155人。

她表示，收集到的血液會製成不同血製品，其中腫瘤科及婦產科佔全港接收的血量約一成，又指去年紅十字會3次呼籲市民捐血，最低一次的血庫庫存量僅夠使用3至4天。她指出，由於血液是沒有替代品，作為恆常捐血者的感謝過往堅持捐血的人士，又呼籲市民在未來繼續捐血，拯救不同生命。

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記者：郭詩詩