Preface Coffee以大數據尋找未來40年味道　推出12款Future Drinks

Preface Coffee聯乘Preface Coding利用大數據尋找未來40年的味道，從生態環境、社會經濟、生活質素三方面的資訊作出深入分析，推出全新12款呼應不同時代的Future Drinks。

當中包括咖啡、雞尾酒及無酒精飲品，每十年轉換一個味道：2030年是苦的、2040年是甜的、2050年是酸的，來到2060年則是辛辣的，無論小朋友或是大人，都可以親嘗未來的味道。

Preface Coding利用大數據找出了關於未來40年的走勢，計算人類生活因應生態環境、社會經濟、生活質素的轉變，會感受到怎樣的變化。「我們分析了260個國家由1960年至2020年的資料，包括人均壽命、總人口、國內生產總值、海平面度數、全球溫度等等，再計算出人類在未來40年，每十年會經歷一個甚麼味道的年代。」

Preface Coffee及Preface Coding創辦人Tommie Lo（盧炳棠）主理整個分析過程，也邀請了一些在Preface Coding學習編程的中小學生，一起推算這些龐大數據。 得出了未來40年的數據。

Preface Coffee再與咖啡師及調酒師設計Future Drinks的口味配搭：來到2030年，預料平均氣溫會增高，令生態環境出現變化，資源開始出現短缺的狀況，所以生活可能會有點苦；來到2040年是甜的，因為科技的迅速發展令人類生活更便利，而在經濟及環境方面的變化相對比較少；2050年則是酸的，預期環境及天氣會受污染物影響，從而導致酸雨；最後來到2060年，全球暖化日趨嚴重，平均氣溫持續上升，令大家感到辛辣。

Tommie：「香港人作為地球村的一員，放眼未來，然後問問自己，我們希望自己及下一代活在一個怎樣的世界？我們可以做甚麼去縮短苦、酸、辣的年代，讓全人類能品嘗到更多甜？」

由6月11日起，Preface Coffee將會供應一系列Future Drinks，包括咖啡、雞尾酒及無酒精飲品。

為讓大眾更深入了解「未來」這個主題，Preface在6月及7月份更邀請來自不同行業的代表人物，包括教育、經濟、市場營銷等，分享他們對將來世界的預想與洞察，與大家一起探討未來。

詳情可以留意Preface Coding Facebook及Instagram專頁，留意最新消息。