【非法集結】「賢學思政」王逸戰黃沅琳先後被捕　警方指2人涉煽惑他人參與非法集結

▲ 網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信。(香港警察 fb)

組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，今日（11日）先後被警方拘捕。警方指，發現有人透過社交媒體平台，宣傳及呼籲市民參與明天（12日）舉行的未經批准集結，經過深入調查，警方今晨拘捕1男1女，涉嫌「煽惑他人參與非法集結」及「宣傳或公布未經批准集結」罪，網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司簡報案情。

譚威信表示，警方今早拘捕2名本地男女，包括在東涌拘捕20歲姓王男子及在荔枝角拘捕19歲姓黃女子，指他們在社交平台呼籲群眾參與未經批准集結參與，鼓吹武力抗爭例如投擲汽油彈等，2人現正被扣留，警方檢獲手機、平版電腦等裝置。

▲ 警方展示檢獲的文宣。(香港警察 fb)

譚威信續指，網上言論不是沒有法律效果，警方反對一切仇恨暴力，如發現有犯法便會嚴肅跟進，又指本港過去一年受暴亂及疫情影響，警方會繼續捍衛治安，呼籲市民切勿以身試法。

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記者︰蘇文軒