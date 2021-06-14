【抗癌勇士隊】患癌脫髮外出化厚妝不敢見人　80後擺脫自卑四處遊歷活出第二人生

▲ Katy表示，經歷癌症後，她接受到自己的失敗，並學會活在當下。

癌症令人聞風喪膽，但亦可令人變得大膽。現年36歲的唐天鳳（Katy）曾是一名工作狂，每天過著朝九晚九的生活，長期睡眠不足。她28歲時發現確診患淋巴癌，化療後嚴重掉髮，教她萬分自卑，外出時遮蓋全身、化濃妝。與死亡擦身而過的她，康復後學會活在當下，四處遊歷，嘗試新事物，幾乎玩遍海陸空運動，接納自己，不再低頭做人，努力活出第二人生。

經歷癌症後，我接受到自己的失敗。人生如何，你永遠不知道。很多事不可遲些才做，嘗試新事物、對家人說『我愛你』都不能等，你不知道將來是否還有機會。

▲ 勇者無懼，Katy認為「失敗不是問題，不試就永遠不行」。（相片由受訪者提供）

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工作狂確診癌症

患癌前Katy從事活動製作行業，每天平均工作12小時，回家後吃飯、梳洗、看看電視節目，約凌晨2時睡覺，翌日又再打拼，長期睡不足，睡不好，有吸煙飲酒習慣，是個典型都市人。當她辭掉工作，準備去澳洲展開工作假期之際，突然發現頸部腫脹。起初她以為上火，惟情況持續，往診所求醫，診斷為淋巴發炎；服用消炎藥後未見改善，最終往醫院求診，經檢查後確診第2期淋巴癌，但無家族病史。

聽到「癌症」二字，她完全無法接受，認為必死無疑，「電視劇和電影也是這樣說的」。確診一事，起初她連父母也不想說，治療期間亦只有三名朋友知悉。她更叮囑雙親勿告訴爺爺，免他擔心。每次兩爺孫見面，她總會戴上假髮，裝作精靈，但心底裡仍不敢面對，不敢相見。

▲ Katy表示，嘗試這麼多活動，也因為不想抹殺人生的任何可能性。（劉卓姿攝）

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母女情緒崩潰

接受化療那半年，父母義無反顧地支持她──媽媽照顧起居飲食，作為傳統大男人的爸爸亦經常主動了解女兒的狀況。惟晝夜照顧，箇中的辛酸，媽媽傾訴無門，壓力無從緩解，憂慮積聚，情緒一觸即發。

有次媽媽煮好食物，Katy沒胃口，被罵了一頓。當時Katy身體很不舒服，禁不住發脾氣，雙方吵起架來，亂扔東西。

那刻她也崩潰了，如此辛苦照顧女兒，為何弄成這樣。若可選擇，她寧願自己去承受。吵鬧一番，大家也哭了，哭過後情緒得釋放，擁抱彼此，因知道彼此也很疼愛對方。

她明白，媽媽已在能力範圍內，用盡辦法照顧自己。

▲ 2016年，Katy康復後的第3年，她往台灣參與維期10日的環台踩單車運動，認為同行的「師奶」也做到，自己沒理由不行。（相片由受訪者提供）

化厚妝外出抗拒見人

癌症療程令人感到痛苦，也打擊自信。化療後頭髮脫落，Katy自覺很醜，很自卑，不想讓人看到自己，拒見朋友；外出時總包著頭，遮掩全身，低著頭走路。「乘車時給別人瞧一眼，就會想『糟糕了，是否看到我沒頭髮呢？』」她笑言，只敢去晨運，見得最多的就是長者。

儘管重新長出頭髮，她也化濃妝外出，「厚得你不相信」；完成療程後，則佩戴「大眼仔」，盡力遮掩身上的瑕疵。「可能有人會覺得外表的問題很膚淺，但當發生在你身上，你是真的會這樣做。」

▲ Katy坦承不是每件事也很擅長，但很希望擴展自己生命的闊度。近期她學玩帆船，繼續挑戰自己。（相片由受訪者提供）

勇敢挑戰海陸空運動

治療結束後，Katy強烈感受到，死亡其實離自己很近，隨時會死。她開始反思人生，思考自己想做甚麼。第一件事就是考潛水牌，這是她患癌前已想考的，惟一直拖延，至患癌也未實行。

以前經常說『遲些去做』，『有空才去做』的事情，並非必然有機會做。我們每天醒來、呼吸也非必然，很想把握每天讓人生變得精彩。

如是者，自卑女生變成勇士，普通潛水、自由潛水（不揹氧氣瓶）、環台踩單車、玩滑翔傘、划龍舟、玩帆船、探洞、滑雪等，她也試過了；台灣、菲律賓、印尼、馬爾代夫、澳洲、加拿大等地她也踏足過。「化療如此辛苦也克服了，還有甚麼理由不去試新事物？」她體會到，做人很「化學」，想在有限日子裡，嘗試更多，擴闊眼界，豐富人生。

▲ 疫情前，癌症資訊網每年也會參加划龍舟比賽，Katy（鼓手）也是其中一員。（相片由受訪者提供）

去喜瑪拉雅山玩滑翔傘，以前她一定不敢試，但當刻害怕嗎？她說：「豁出去！尖叫！衝呀！」Katy認為，癌症、復發、意外這些事誰也無法預計，有時儘管有多小心也避不了。

不把握機會去做，你這一生未必再去做。活在當下，試過，至少人生精彩過，無悔！

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鼓勵同路人開展第二人生

可是，不少年輕患者也不敢承認患癌，面對過往的經歷。癌症康復後，Katy於「癌症資訊網」工作，冀能以自身經歷扶助同路人，並加強大眾對癌症的了解。最近，她與兩名淋巴癌康復者兼同事組成「抗癌勇士隊」，希望組織活動及運動支持年輕康復者，讓他們勇於嘗試，跳出自己的框框，勿抹殺任何可能性。

不是做一件事就可重建自信，希望組成抗癌勇士隊後，讓病友在過程中重新接納自己。我不想他們經常低著頭，因為我以前就是這樣。

▲ 癌症資訊網創辦人吳偉麟（Alan）認為「時間很寶貴，錯過了就沒有了」，故經常鼓勵員工勇於嘗試不同的事物，「想到的就要做」。圖為創辦人及三名員工兼康復者（左至右）：江善彤、唐天鳳、Alan、任瑞明。（劉卓姿攝）

抗癌勇士隊招募隊員

三名80後、90後淋巴癌康復者唐天鳳、江善彤、任瑞明組成「抗癌勇士隊」，分享自身經歷，希望令大眾關注癌症年輕化現象，提醒年輕人留意身體發出的癌症症狀，並作出相應準備。保柏香港全力支持癌症資訊網慈善基金的「抗癌勇士隊」計劃，「抗癌勇士隊」現正招募18至40歲的癌症康復者加入，分享經歷，一起嘗試更多不同種類的運動，在抗癌路上同行，積極活出「第二次人生」。詳情請聯絡【癌症資訊網】

▲ 三名癌症康復者均於20多歲時患上淋巴癌，康復後勇於跳出框框，嘗試潛水、划龍舟等運動，現組成「抗癌勇士隊」鼓勵同路人。圖左至右：江善彤、任瑞明、唐天鳳。（劉卓姿攝）

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記者：黃泳欣