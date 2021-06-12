【無掩雞籠】公屋收樓驚見陌生裸女沖涼　住戶批保安出問題：很害怕

▲ 公屋收樓驚見裸女沖涼，令收樓的住客感震驚。

滿心期待去收樓，竟然目擊單位被陌生人率先使用。近日有網民在Facebook分享他收樓的「恐怖」經歷，指一個尚未入伙的新公屋單位變成免費洗澡點，陌生人可自出自入。事件公開，不少人都擔心屋邨的保安問題，《東張西望》亦跟進事件。

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事主表示當日他去深水埗海達邨海華樓，打算樓簽租約及領取鑰匙，一進入單位，便驚見一個全裸女子在洗澡，令人震驚。

民協海達邨社區主任盧德言初步了解事件後也在Facebook發文，表示從事件可見管理處保安不力，令屋邨及未派出的單位變成無掩雞籠，街外人可以隨意進入大廈，甚至進入單位偷用資源。

盧德言接受訪問時指他接觸了事主，表示一開始事主對於有個女士無故出現在單位裡都感到震驚，同時又擔心要負責入住前的水費電費。據悉該名裸女是一位中年地盤女工，可能因為天氣熱，而到路程約1-2分鐘的海華樓的一個未入伙單位沖身。

盧德言續指早前也有發生過類似事件，在入伙期見過很多裝修工人為了貪方便，不使用較遙遠的公廁，反使用較近的未入伙公屋單位。

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事件發生後引來極大迴響，有街坊對這事件感到害怕，

發生這些事，第一時間見到當然很害怕！

亦有街坊直斥擅自闖入未入伙的單位是錯誤行為，

其實是不對！我們取了鑰匙，有鑰匙才能開門！不可能有個人在單位內洗澡！

有街坊覺得屋邨保安出了問題，他曾見過很多陌生人經常走來走去。

《東張西望》實測屋邨的保安情況，未知是否因為這事情，屋邨似乎加強了保安。現時進入公屋前都要先向保安登記，保安亦會在升降機口看著出入人士。

盧德言補充，事件發生之前，即使有裝修工人進入大廈，保安未必會為他們登記，因為知道他們是為單位裝修；事後，保安會留意進入大廈的人士，訪客需要登記。

他亦建議房署考慮把打開單位時間壓縮到簽約前的半小時，令單位空置及打開的時間相對較少。

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責任編輯：陳珈希