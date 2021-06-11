【防疫措施】哥倫比亞及南韓6月18日列作高風險地區　無打針入境人士須檢疫21天

▲ 政府今日（11日）公布，將由6月18日起，收緊若干海外地區到港人士的登機要求。（資料圖片）

政府今日（11日）公布，將由6月18日起，收緊若干海外地區到港人士的登機要求。鑑於海外多個地區疫情持續不穩，加上更高傳染力及可能引致更嚴重情況的變異病毒株廣泛傳播，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府會將哥倫比亞及南韓由C組指明地區指明為B組指明地區（高風險地區），6月18日起開始生效。

所有在登機當天或之前14天曾逗留任何B組指明地區的人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠病毒檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。曾逗留B組指明地區而未完成接種新冠疫苗的相關抵港人士須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測。

至於已完成疫苗接種的相關抵港人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間接受3次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，以在6月18日起落實上述措施。

政府發言人表示，政府會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

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責任編輯：陳子謙

