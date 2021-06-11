  • 30°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】染疫少女變種病毒基因與台灣深圳不吻合源頭成謎　林文健形容屬警號籲市民打針

社會 18:27 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

衞生防護中心總監林文健稱染疫少女變種病毒基因與台灣深圳個案不吻合‧（經濟日報資料圖片）

本港今日(11日)未有新增新冠肺炎確診個案，屬5月30日以來再度錄得本地零確診。至於早前確診感染N501Y變種病毒的17歲少女，衞生防護中心總監林文健稱，已將確診少女病毒基因與台灣、內地以及世衞的病毒株作對照，亦與本港去年12月及今年4月後的輸入個案作比對，至今仍未找出感染源頭，形容事件屬一個警號。

本港今個月初錄得一名17歲居天水圍的少女確診，檢出帶有英國變種病毒N501Y，其同住母親及胞姊先後染疫，惟其同住父親至今亦未檢出對新冠病毒呈陽性，亦未曾接種疫苗。詳情請見【下一頁

多名立法會議員今日出席衞生事務委員會時，關注有關個案是否屬輸入個案漏洞所致。衞生防護中心總監林文健表示，確診少女6月2日發病，防護中心已展開多重追蹤工作，包括為約140名密切接觸者多次檢測、於患者居所進行強制檢測，並就患者曾逗留的逾31個地畸作訪客檢測等，至今未有檢出陽性個案。

他續稱，患者檢出帶有變種病毒N501Y，而台灣近日亦因此病毒株爆疫，中心已向台灣方面取得當地病毒株基因序列，亦與深圳及世衞的病毒株基因對照，亦見不到有相同之處；中心又已將患者檢出病毒株，將本港去年12月輸入個案，及近月輸入個案作對照，同樣亦不吻合，至今未找出感染源頭。

林文健形容是次事件為一個警號，加上周邊地區均持續有疫情，呼籲市民應繼續做好防疫工作，同時盡快接種疫苗。

就有指暑假臨近，海外留學生將返港，憂檢疫酒店不足問題，食衞局局長陳肇始表示，已向第四輪指定檢疫酒店，要求放寬更多已預留的位置房間，整體容量將會逾1萬間房間，強調當局會一直留意情況。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】衞生署調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合
23:01 2021/06/06
【新冠肺炎】衞生署調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合
【變種病毒】17歲少女染英國變種病毒正追查感染源頭　蕭傑恒相信有輸入個案「走漏」
12:17 2021/06/07
【變種病毒】17歲少女染英國變種病毒正追查感染源頭　蕭傑恒相信有輸入個案「走漏」
【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
14:28 2021/06/07
【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案

你可能感興趣

【新冠肺炎】衞生署調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合
23:01 2021/06/06
【新冠肺炎】衞生署調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合
【變種病毒】17歲少女染英國變種病毒正追查感染源頭　蕭傑恒相信有輸入個案「走漏」
12:17 2021/06/07
【變種病毒】17歲少女染英國變種病毒正追查感染源頭　蕭傑恒相信有輸入個案「走漏」
【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
14:28 2021/06/07
【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案
新冠肺炎 疫情 衞生防護中心 世界衞生組織 陳肇始 立法會 深圳 台灣

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶