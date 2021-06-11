【新冠肺炎】染疫少女變種病毒基因與台灣深圳不吻合源頭成謎　林文健形容屬警號籲市民打針

▲ 衞生防護中心總監林文健稱染疫少女變種病毒基因與台灣深圳個案不吻合‧（經濟日報資料圖片）

本港今日(11日)未有新增新冠肺炎確診個案，屬5月30日以來再度錄得本地零確診。至於早前確診感染N501Y變種病毒的17歲少女，衞生防護中心總監林文健稱，已將確診少女病毒基因與台灣、內地以及世衞的病毒株作對照，亦與本港去年12月及今年4月後的輸入個案作比對，至今仍未找出感染源頭，形容事件屬一個警號。

本港今個月初錄得一名17歲居天水圍的少女確診，檢出帶有英國變種病毒N501Y，其同住母親及胞姊先後染疫，惟其同住父親至今亦未檢出對新冠病毒呈陽性，亦未曾接種疫苗。詳情請見【下一頁】

多名立法會議員今日出席衞生事務委員會時，關注有關個案是否屬輸入個案漏洞所致。衞生防護中心總監林文健表示，確診少女6月2日發病，防護中心已展開多重追蹤工作，包括為約140名密切接觸者多次檢測、於患者居所進行強制檢測，並就患者曾逗留的逾31個地畸作訪客檢測等，至今未有檢出陽性個案。

他續稱，患者檢出帶有變種病毒N501Y，而台灣近日亦因此病毒株爆疫，中心已向台灣方面取得當地病毒株基因序列，亦與深圳及世衞的病毒株基因對照，亦見不到有相同之處；中心又已將患者檢出病毒株，將本港去年12月輸入個案，及近月輸入個案作對照，同樣亦不吻合，至今未找出感染源頭。

林文健形容是次事件為一個警號，加上周邊地區均持續有疫情，呼籲市民應繼續做好防疫工作，同時盡快接種疫苗。

就有指暑假臨近，海外留學生將返港，憂檢疫酒店不足問題，食衞局局長陳肇始表示，已向第四輪指定檢疫酒店，要求放寬更多已預留的位置房間，整體容量將會逾1萬間房間，強調當局會一直留意情況。

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記者：陳正怡