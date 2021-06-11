【新冠肺炎】染疫少女變種病毒基因與台灣深圳不吻合源頭成謎 林文健形容屬警號籲市民打針
本港今日(11日)未有新增新冠肺炎確診個案，屬5月30日以來再度錄得本地零確診。至於早前確診感染N501Y變種病毒的17歲少女，衞生防護中心總監林文健稱，已將確診少女病毒基因與台灣、內地以及世衞的病毒株作對照，亦與本港去年12月及今年4月後的輸入個案作比對，至今仍未找出感染源頭，形容事件屬一個警號。
本港今個月初錄得一名17歲居天水圍的少女確診，檢出帶有英國變種病毒N501Y，其同住母親及胞姊先後染疫，惟其同住父親至今亦未檢出對新冠病毒呈陽性，亦未曾接種疫苗。詳情請見【下一頁】
多名立法會議員今日出席衞生事務委員會時，關注有關個案是否屬輸入個案漏洞所致。衞生防護中心總監林文健表示，確診少女6月2日發病，防護中心已展開多重追蹤工作，包括為約140名密切接觸者多次檢測、於患者居所進行強制檢測，並就患者曾逗留的逾31個地畸作訪客檢測等，至今未有檢出陽性個案。
他續稱，患者檢出帶有變種病毒N501Y，而台灣近日亦因此病毒株爆疫，中心已向台灣方面取得當地病毒株基因序列，亦與深圳及世衞的病毒株基因對照，亦見不到有相同之處；中心又已將患者檢出病毒株，將本港去年12月輸入個案，及近月輸入個案作對照，同樣亦不吻合，至今未找出感染源頭。
林文健形容是次事件為一個警號，加上周邊地區均持續有疫情，呼籲市民應繼續做好防疫工作，同時盡快接種疫苗。
就有指暑假臨近，海外留學生將返港，憂檢疫酒店不足問題，食衞局局長陳肇始表示，已向第四輪指定檢疫酒店，要求放寬更多已預留的位置房間，整體容量將會逾1萬間房間，強調當局會一直留意情況。
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記者：陳正怡