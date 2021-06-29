【好僱主巡禮】職業健康大獎得獎機構 攜手推動職安健文化
疫情令香港經濟及社會帶來前所未有的挑戰，在同心抗疫之餘，不少的機構亦推動職業健康，重視員工的身心健康，以保障機構彌足珍貴的人力資源。適逢「職業健康大獎」踏入第16屆，一班好僱主將良好的管理措施經驗與業界分享，逾270個參賽項目角逐「好心情@健康工作間大獎」、「聽覺保護大獎」及「預防肺塵埃沉着病大獎」。3個大獎組別更設有「創意措施大獎」，以鼓勵機構發揮創意以完善現有的管理措施，到底本年度的「大贏家」有何過人之處？
得獎名單：https://bit.ly/3cvmx3O
入圍機構心得分享：https://bit.ly/35b26Fm
「好心情@健康工作間大獎」
調查指出，去年1/3的港人，體重平均增加3至4公斤。缺乏運動，不但變得肥胖，還會增加患有慢性疾病的風險，例如高血壓、糖尿病、心臟病等。獲得「好心情@健康工作間大獎」超卓機構大獎的超敏科技有限公司，除關心員工的身體健康外，亦非常重視員工的精神健康。因此推行多項措施以保障員工的身心健康，包括推出「無上限資助員工租借體康場地」計劃，鼓勵同事多做運動，又為員工新增兩日毋須交代原因的假期，同時規定每晚7時30分就自動關閉公司所有伺服器，確保員工可於7時30分下班，減輕工作壓力。
同樣獲得「好心情@健康工作間大獎」的東華三院廖恩德紀念幼稚園，校方一直以開心健康校園為目標，師生在轉堂時需會進行「課間操」及「護脊操」，為老師爭取更多運動的機會校方還特製一套「好心情貼紙」為老師打氣，更將教職員與學童的用膳地點分開，確保教職員享有寧靜的私人午膳時間，保持身心健康。
「聽覺保護大獎」
「聽覺保護大獎」卓越表現大獎由第一太平戴維斯物業管理有限公司奪得，其「聽覺保護計劃」成功提升員工及各承辦商有關聽覺保護的安全意識。該公司成立安全委員會為噪音工作場所進行風險評估，並擬定一系列安全措施，包括劃分不同程度的噪音工作區、為員工提供合適的防護裝備、於進行噪音工作前檢查及設定噪音場所的最高工作時數等，更會適時進行檢討，致力消除工作環境中的噪音危害。
「預防肺塵埃沉着病大獎」
今屆的「預防肺塵埃沉着病大獎」卓越表現大獎得主分別為中華電力有限公司及利基SEC聯營，兩間得獎機構均有效地控制工作場所的塵埃，保障員工健康。
中華電力有限公司為監測粉塵水平，於發電廠設立粉塵質量監控站，讓工程人員可透過數據分析軟件，實時監察青山發電廠和龍鼓灘發電廠的空氣排放物和粉塵濃度，同時引進騎乘式煤塵掃地機、新式高壓水泵拆卸機械人及移動式水霧炮等裝備，成功減少工作環境中的煤塵。
利基SKEC聯營不但使用預製路面板及自動洗車機，並改用產生較少塵埃的施工方案，在工地行車路安裝自動省水噴霧系統，此外，在工地各處安裝灑水系統。以求淨化空氣及保持工地範圍濕潤，以減少塵埃飛揚。另有吸塵功能的鑽機、手炮及磨機供工友使用，工地亦規定工友在工作時須佩戴口罩，以保障健康。
（資料由客戶提供）