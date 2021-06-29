【好僱主巡禮】職業健康大獎得獎機構　攜手推動職安健文化

疫情令香港經濟及社會帶來前所未有的挑戰，在同心抗疫之餘，不少的機構亦推動職業健康，重視員工的身心健康，以保障機構彌足珍貴的人力資源。適逢「職業健康大獎」踏入第16屆，一班好僱主將良好的管理措施經驗與業界分享，逾270個參賽項目角逐「好心情@健康工作間大獎」、「聽覺保護大獎」及「預防肺塵埃沉着病大獎」。3個大獎組別更設有「創意措施大獎」，以鼓勵機構發揮創意以完善現有的管理措施，到底本年度的「大贏家」有何過人之處？

得獎名單：https://bit.ly/3cvmx3O

入圍機構心得分享：https://bit.ly/35b26Fm

「好心情@健康工作間大獎」

調查指出，去年1/3的港人，體重平均增加3至4公斤。缺乏運動，不但變得肥胖，還會增加患有慢性疾病的風險，例如高血壓、糖尿病、心臟病等。獲得「好心情@健康工作間大獎」超卓機構大獎的超敏科技有限公司，除關心員工的身體健康外，亦非常重視員工的精神健康。因此推行多項措施以保障員工的身心健康，包括推出「無上限資助員工租借體康場地」計劃，鼓勵同事多做運動，又為員工新增兩日毋須交代原因的假期，同時規定每晚7時30分就自動關閉公司所有伺服器，確保員工可於7時30分下班，減輕工作壓力。

▲ 超敏科技有限公司推出「無上限資助員工租借體康場地」計劃，鼓勵員工多做運動，保持身體健康。

同樣獲得「好心情@健康工作間大獎」的東華三院廖恩德紀念幼稚園，校方一直以開心健康校園為目標，師生在轉堂時需會進行「課間操」及「護脊操」，為老師爭取更多運動的機會校方還特製一套「好心情貼紙」為老師打氣，更將教職員與學童的用膳地點分開，確保教職員享有寧靜的私人午膳時間，保持身心健康。

▲ 東華三院廖恩德紀念幼稚園的師生一同跳「護脊操」。

「聽覺保護大獎」

「聽覺保護大獎」卓越表現大獎由第一太平戴維斯物業管理有限公司奪得，其「聽覺保護計劃」成功提升員工及各承辦商有關聽覺保護的安全意識。該公司成立安全委員會為噪音工作場所進行風險評估，並擬定一系列安全措施，包括劃分不同程度的噪音工作區、為員工提供合適的防護裝備、於進行噪音工作前檢查及設定噪音場所的最高工作時數等，更會適時進行檢討，致力消除工作環境中的噪音危害。

▲ 來自第一太平戴維斯物業管理有限公司的聽覺保護小組由各部門代表所組成，共同制定聽覺保護政策並適時進行檢討。

「預防肺塵埃沉着病大獎」

今屆的「預防肺塵埃沉着病大獎」卓越表現大獎得主分別為中華電力有限公司及利基SEC聯營，兩間得獎機構均有效地控制工作場所的塵埃，保障員工健康。

中華電力有限公司為監測粉塵水平，於發電廠設立粉塵質量監控站，讓工程人員可透過數據分析軟件，實時監察青山發電廠和龍鼓灘發電廠的空氣排放物和粉塵濃度，同時引進騎乘式煤塵掃地機、新式高壓水泵拆卸機械人及移動式水霧炮等裝備，成功減少工作環境中的煤塵。

▲ 中華電力有限公司的騎乘式煤塵掃地機有效清理發電廠中的煤塵。

利基SKEC聯營不但使用預製路面板及自動洗車機，並改用產生較少塵埃的施工方案，在工地行車路安裝自動省水噴霧系統，此外，在工地各處安裝灑水系統。以求淨化空氣及保持工地範圍濕潤，以減少塵埃飛揚。另有吸塵功能的鑽機、手炮及磨機供工友使用，工地亦規定工友在工作時須佩戴口罩，以保障健康。

▲ 利基SKEC聯營使用的滅塵霧炮機，有助減少工作場所的塵埃。

（資料由客戶提供）