【駁回上訴】一地兩檢司法覆核上訴　上訴庭維持原判

▲ 一地兩檢司法覆核上訴，上訴庭維持原判。(資料圖片)

《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》早年引發多宗司法覆核，高等法院於2018年裁定有關條例合憲，申請人梁國雄及郭卓堅等人早前提出上訴，上訴庭今（11日）頒下判詞，駁回有關上訴，並指在西九龍站設立內地口岸，只為處理入境相關事宜，並無削弱本港高度自治；人大常委會的決定亦已確認條例合憲。

上訴庭於判詞中指出，郭卓堅、梁頌恆、呂智恆及梁國雄4名上訴人所提出的主要爭議是，將設於西九龍站的內地口岸範圍視為香港以外的範圍，並將之視為內地範圍，以應用內地法律，是否違反《基本法》18及19條？

上訴庭指出，於西九龍站設立一個內地口岸，以處理入境相關事宜，亦屬香港政府的行政權力範圍內，此舉亦沒有改變香港的領士界線，並不存在將香港一部分領土交還內地的說法，這只是為了達致一地兩檢的特定需求和情況，而引申出的做法，並可促進往返中港兩地乘客的方便，相關條例的目的僅此而已，並沒有削弱本港的高度自治，亦沒有破壞一國兩制的界線。

而且上訴庭認為，雖然他們並不會將人大常委會的決定視之為釋法，但若然有關爭議一直上訴至終院，終院最後亦只可提請人大釋法，屆時人大亦只會給予同樣的答案，因此人大的看法已在其決定中得以反映。

上訴庭又指，他們認為人大常委會的決定極為有說服力，並不代表本港法庭將判斷有關條例是否合憲的權力交予人大，只是法庭必須對人大的決定給予相當比重。

由於人大已確認有關條例是符合《基本法》，因此在內地口岸實施內地法律，並沒有違反《基本法》，除了特定事情外，相關範圍並不屬本港司法權限之內。而《基本法》18及19條所賦予的立法及司法權限，是為了維持本港高度自治和保留本港的制度，這並不應被演譯成禁止香港設立一個內地口岸。

上訴庭又認同原審法官將《基本法》視之為「活文件」的做法，並指《基本法》是一份有前瞻性的憲法文件，即使要維持一國兩制，亦不代表需停滯不前，反而，香港的制度應在符合《基本法》的情況下與時並進，以切合現代社會的需要，這此需要可能超越當初起草委員會的想像。

上訴庭因此駁回上訴，維持原判，並下令與訟各方就訟費事宜作進一步書面陳詞。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者︰楊詠渝