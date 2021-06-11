【疫苗接種】信和集團參與外展疫苗接種計劃　打兩針員工可獲2天有薪假

▲ 信和集團宣布參與新冠疫苗外展接種計劃。（資料圖片）

信和集團今日（11日）宣布，參與新冠疫苗外展接種計劃，方便員工及業務夥伴接種疫苗，集團將於7月及8月指定日子，邀請政府疫苗外展接種服務團隊到尖沙咀帝國中心為集團員工接種疫苗，員工可選擇接種復必泰疫苗或科興疫苗。

信和集團表示，為響應港府的新冠疫苗接種計劃，集團將邀請政府的新冠疫苗外展接種服務團隊於7月及8月的指定日子，到尖沙咀帝國中心為集團員工、尖沙咀中心及帝國中心的租戶，以及東尖沙咀地產發展商聯會會員提供疫苗接種服務，希望透過便利接種，守護健康並提升本港整體疫苗接種率，務求達至群體免疫，恢復日常生活和業務。有關服務同時適用於相關員工的家屬。

有意接種疫苗的人士可因應個人選擇，於年7月6日及27日接種第一劑及第二劑復星「復必泰」疫苗，或於7月7日及8月4日接種科興「克爾來福」疫苗。

集團為感謝員工為抗疫出一分力，將為已完成接種2劑疫苗的員工，提供額外2天有薪假期，並提醒有意接種疫苗的人士應徵詢醫生的意見。

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責任編輯：郭詩詩