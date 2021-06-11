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【東京奧運】舉行《明星運動會》宣傳東奧　曾志偉率TVB藝員出席誓師大會

娛樂 19:03 2021/06/11

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無綫將舉行《明星運動會》， 逾百位藝員出席誓師大會。

距離《2020東京奧運會》不足1個月，TVB除準備派員赴日採訪外，亦開始進行一連串宣傳活動，包括動員全台逾200位藝員參與首度舉行的《明星運動會》。

TVB並在今日（6月11日）電視城舉行隆重的誓師大會，出席藝人包括王浩信、譚俊彥、方力申、張振朗、張振朗、何廣沛、黃子恆、劉穎鏇、朱智賢、何廣沛、林凱恩、王菲等。

在三位高層包括助理總經理（戲劇製作）曾勵珍小姐、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲小姐及集團首席創意官王祖藍先生分別帶領旗下隊伍出場，另外三位隊長黃隊隊長王浩信、綠隊隊長方力申及紅隊隊長譚俊彥代表接受旗幟。

張振朗、何廣沛及黃子恆則代表宣誓。

逾200藝員比賽

此外，藍、綠、紅三隊另一位隊長張振朗、何廣沛及黃子恆則代表宣誓，承諾隊員於各個比賽項目中發揮奧運比賽精神，全力以赴，爭取佳績。無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉亦在場監誓。

是次的《明星運動會》分設拳擊、射箭、籃球、排球、羽毛球、乒乓球、游泳、足球及田徑等多個項目，由200多位藝員分三隊作賽，互相比拼，下周二（6月16日）率先進行拳擊項目比賽。

首席創意官王祖藍也有出席誓師大會。

另外，《明星運動會》一共有4集，由7月4日起連續3個在周日晚播映，壓軸一集定於7月20日晚上8時30分播出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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