【聲夢傳奇】鍾柔美「1個頂9個」唱《心急人上》　14歲Yumi 「身經百戰」

▲ Yumi 鍾柔美成《聲夢傳奇》三甲大熱。

隨著《聲夢傳奇》比賽進入白熱化階段，各具潛力成員亦相應「彈出」。繼Chantel（姚焯菲）翻唱《戀愛預告》的比賽片段在4日內的網上率破百萬大關後，被指外貌酷似鍾嘉欣的Yumi（鍾柔美）亦憑唱《心急人上》成功吸睛，縱然走勢未及Chantel，但點擊亦已突破 30 萬 。



Yumi無論台風、唱歌技巧、感染力均大獲好評，被譽年輕版陳慧琳加鄭秀文混合體，不少網民更直認對她改觀：「之前唔係咁留意佢，呢首歌要跳又要唱，自問我一分鐘都唱唔到，歌詞密密麻麻咁翹口都唱到咁自如，一個唱九個人嘅嘢真係冇得頂。睇得出佢落咗好多苦功」。

因為《心急人上》為組合cookies原唱，所以網民指Yumi「1個頂9個」，由此看出她的落了不少苦功。

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每周抽5小時上才藝班

其實Yumi本身酷愛跳舞，她在IG亦不時上載跳舞片段，入型入格又流露可愛一面。

現時就讀中三的她除為《聲夢傳奇》採排及演出，每星期仍抽至少5小時上才藝班，包括唱歌、鋼琴、結他、色士風及跳舞等。

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14歲身經百戰

雖年年僅14歲，但6歲已開始參加各大小比賽，參賽經驗超過100次。也許已「身經百戰」，所以Yumi亦有一套獨特的自勉理論：「我唔會喊，因為喊會浪費咗時間，我會正面啲諗，嗰日做唔到啫，可能下次做到哩，你唔知架嘛。」

她更謂無懼任何批評，但求做好本份：「我唔介意啲人話我太細個，係自己選擇嚟，因為我真係好鍾意（表演）呢件事先去做，最緊要做好咗本份先。