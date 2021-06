《anifest動画藝術祭》放映全球型爆動畫　徐克3D《小倩》再現銀幕

▲ 徐克動畫《小倩》有不少明星配音。

MOViE MOViE「anifest動画藝術祭」將於6月25日起於MOViE MOViE Pacific Place、MOViE MOViE Cityplaza及PREMIERE ELEMENTS舉行,動畫祭更特別與「動畫支援計劃」攜手放映應屆得獎佳作,觀眾可跟本地動畫師見面互動,投入動畫世界!

「anifest動画藝術祭」 將放映「動畫界奧斯卡」(Annecy)的開幕及入圍動畫,包括《我的英雄學院》動畫公司骨頭社製作《猶瑟與虎魚們》(JOSEE, THE TIGER AND THE FISH);以及台灣鬼才漫畫家鄭問之漫畫江湖人生《千年一問》(CHEN UEN)。

「香港製造」部分有徐克首度揉合3D製作港產動畫的《小倩》(A CHINESE GHOST STORY: THE TSUI HARK ANIMATION)!

▲ 《我的英雄學院》班底新作作《猶瑟與虎魚們》。

同時亦有放映「動畫奧斯卡」之稱的法國權威動畫節安錫國際動畫影展(Annecy International Animation Film Festival)得獎鉅獻,如前衛動畫拼貼出史太林極權統治下的藝術家悲歌《鼻子:史太林與異見者之歌》(THE NOSE OR THE CONSPIRACY OF MAVERICKS);法國頂尖動畫團隊製作,太空小戰士可愛又爆笑的星空奇遇大冒險《威利——異星大冒險》(TERRA WILLY: UNEXPLORED PLANET)!

▲ 台灣動畫《千年一問》

期間亦會同場加映多齣「動畫支援計劃」本地得獎動畫短片 ,包括張小踏(Step C)與多元人材合作之《極夜》(金獎),合作伙伴更包括《世外》動畫導演吳啟忠,導演麥曦茵獻聲聲演,主題曲更找來小克填詞,方皓玟主唱。

另有《大偵探福爾摩斯》班底鄭嘉俊再延續港產動畫傳奇《大偵探福爾摩斯──麵包的秘密》(銀獎);以及「奶茶通俗學」聯乘「香港重機」,RubberBand六號、袁澧林爆笑聲演,濃濃的港式茶記情懷添加重金屬《機動常餐》(銅獎)。

另外,期間並會同場加映理大動畫十年精選展映 ,精選十年優秀畢業生作品,何慧君《眼袋》、ifva動畫組特別表揚作《殺死丁力》、本地插畫師劉冠瑤(Johnee)「核突系」搞笑貼地動畫「Galaman」等。