《anifest動画藝術祭》放映全球型爆動畫　徐克3D《小倩》再現銀幕

▲ 徐克動畫《小倩》有不少明星配音。

MOViE MOViE「anifest動画藝術祭」將於6月25日起於MOViE MOViE Pacific Place、MOViE MOViE Cityplaza及PREMIERE ELEMENTS舉行，動畫祭更特別與「動畫支援計劃」攜手放映應屆得獎佳作，觀眾可跟本地動畫師見面互動，投入動畫世界！

「anifest動画藝術祭」 將放映「動畫界奧斯卡」（Annecy）的開幕及入圍動畫，包括《我的英雄學院》動畫公司骨頭社製作《猶瑟與虎魚們》（JOSEE, THE TIGER AND THE FISH）；以及台灣鬼才漫畫家鄭問之漫畫江湖人生《千年一問》（CHEN UEN）。

「香港製造」部分有徐克首度揉合3D製作港產動畫的《小倩》（A CHINESE GHOST STORY: THE TSUI HARK ANIMATION）！

▲ 《我的英雄學院》班底新作作《猶瑟與虎魚們》。

同時亦有放映「動畫奧斯卡」之稱的法國權威動畫節安錫國際動畫影展（Annecy International Animation Film Festival）得獎鉅獻，如前衛動畫拼貼出史太林極權統治下的藝術家悲歌《鼻子：史太林與異見者之歌》（THE NOSE OR THE CONSPIRACY OF MAVERICKS）；法國頂尖動畫團隊製作，太空小戰士可愛又爆笑的星空奇遇大冒險《威利——異星大冒險》（TERRA WILLY: UNEXPLORED PLANET）！

▲ 台灣動畫《千年一問》

期間亦會同場加映多齣「動畫支援計劃」本地得獎動畫短片 ，包括張小踏（Step C）與多元人材合作之《極夜》（金獎），合作伙伴更包括《世外》動畫導演吳啟忠，導演麥曦茵獻聲聲演，主題曲更找來小克填詞，方皓玟主唱。

另有《大偵探福爾摩斯》班底鄭嘉俊再延續港產動畫傳奇《大偵探福爾摩斯──麵包的秘密》（銀獎）；以及「奶茶通俗學」聯乘「香港重機」，RubberBand六號、袁澧林爆笑聲演，濃濃的港式茶記情懷添加重金屬《機動常餐》（銅獎）。

另外，期間並會同場加映理大動畫十年精選展映 ，精選十年優秀畢業生作品，何慧君《眼袋》、ifva動畫組特別表揚作《殺死丁力》、本地插畫師劉冠瑤（Johnee）「核突系」搞笑貼地動畫「Galaman」等。



