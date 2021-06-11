【疫苗接種】嘉華國際推疫苗獎賞計劃　另捐出100萬予基層市民作接種疫苗前檢查

▲ 嘉華國際集團今日（11日）公布，宣布推出「全城『嘉』油」疫苗獎賞計劃。（資料圖片）

再有機構推出優惠鼓勵接種新冠疫苗，嘉華國際集團今日（11日）公布，宣布推出「全城『嘉』油」疫苗獎賞計劃，以大抽獎形式送出價值100萬元之海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，鼓勵市民及早接種新冠疫苗；另外，集團將透過東華三院，捐出100萬元發放予基層市民作為疫苗接種前檢查費用之津貼。「全城『嘉』油」疫苗獎賞計劃總值共200萬元，以響應政府「全城起動 快打疫苗」計劃，護己護人。

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為鼓勵本港市民盡早接種疫苗，提高全港接種比率，攜手築起防疫屏障，嘉華國際將以每周抽獎形式，送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，總值100萬港元。合資格的參加者須持有香港身分證，並於2021年8月31日前接種兩劑疫苗。每位得獎者可獲價值港幣2,000元的電子餐飲禮券，品嚐星級佳餚美饌，參加辦法及活動詳情將於稍後公佈。

另外，嘉華國際將捐出100萬元，透過東華三院向基層人士發放津貼，受惠者可獲資助金，作為其接種前檢查費用之津貼，由東華三院推薦及甄選受惠對象。東華三院辛丑年董事局亦同時捐款100萬元，讓更多有需要人士受惠，攜手與市民抗疫。有關詳情將於稍後公布。

就員工健康方面，嘉華國際一直鼓勵員工及早接種新冠疫苗以保障自己、家人以及同儕的健康。為使員工在疫苗接種後獲得充份休息，公司早於今年3月起，已向接種新冠疫苗的員工提供「疫苗假期」。此外，集團為員工及其家人提供新冠疫苗注射前檢查費用津貼，早前亦以專車接載員工及其家人前往私家診所接種疫苗，方便員工參與。另外，集團邀請員工參加由政府專家顧問許樹昌教授主持之視像講座，讓大家進一步瞭解接種疫苗的好處。

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記者：曾卓鋒