  • 28°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 20:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動巴士】九巴計劃5年內引入500輛電動巴士　佔車隊約12.5%

社會 19:25 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

九巴計劃2050年全車隊使用新能源車輛。（資料圖片）

為達至「碳中和」，不少城市都正推動電動車發展，環境局局長黃錦星和運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）就到九巴了解其電動巴士的推動進度。九巴表示，預計明年下半年引入42輛雙層電動巴士並投入服務，2025年則擴展電動車隊至500輛。

九巴指出，為配合香港2050年前實現碳中和的政策目標，九巴今年內將完成安裝逾2.2萬塊太陽能板，又會引入42輛雙層電動巴士，預計明年下半年投入服務。

另外，九巴計劃在2025年前共引入500輛電動巴士，佔整體車隊約12.5%。長遠而言，希望2050年前車隊全部使用新能源驅動巴士。

為了解九巴的電動車推動情況，黃錦星和陳帆今日到九龍灣九巴車廠參觀。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

城巴預告電動巴士將登場　油電混合下可駛1100公里
17:46 2020/10/30
城巴預告電動巴士將登場　油電混合下可駛1100公里
【電動巴士】九巴擬明年添購42輛雙層電動巴士　正研究多個車廠加裝充電設施
00:10 2021/04/05
【電動巴士】九巴擬明年添購42輛雙層電動巴士　正研究多個車廠加裝充電設施
【電動巴士】匯達交通今年底新設3個充電站　支持當局探討推動氫能巴士
12:49 2021/06/10
【電動巴士】匯達交通今年底新設3個充電站　支持當局探討推動氫能巴士

你可能感興趣

城巴預告電動巴士將登場　油電混合下可駛1100公里
17:46 2020/10/30
城巴預告電動巴士將登場　油電混合下可駛1100公里
【電動巴士】九巴擬明年添購42輛雙層電動巴士　正研究多個車廠加裝充電設施
00:10 2021/04/05
【電動巴士】九巴擬明年添購42輛雙層電動巴士　正研究多個車廠加裝充電設施
【電動巴士】匯達交通今年底新設3個充電站　支持當局探討推動氫能巴士
12:49 2021/06/10
【電動巴士】匯達交通今年底新設3個充電站　支持當局探討推動氫能巴士
碳中和 電動巴士 太陽能 新能源 運輸及房屋局 黃錦星 陳帆 巴士 運輸

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶