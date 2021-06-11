【電動巴士】九巴計劃5年內引入500輛電動巴士　佔車隊約12.5%

▲ 九巴計劃2050年全車隊使用新能源車輛。（資料圖片）

為達至「碳中和」，不少城市都正推動電動車發展，環境局局長黃錦星和運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）就到九巴了解其電動巴士的推動進度。九巴表示，預計明年下半年引入42輛雙層電動巴士並投入服務，2025年則擴展電動車隊至500輛。

九巴指出，為配合香港2050年前實現碳中和的政策目標，九巴今年內將完成安裝逾2.2萬塊太陽能板，又會引入42輛雙層電動巴士，預計明年下半年投入服務。

另外，九巴計劃在2025年前共引入500輛電動巴士，佔整體車隊約12.5%。長遠而言，希望2050年前車隊全部使用新能源驅動巴士。

為了解九巴的電動車推動情況，黃錦星和陳帆今日到九龍灣九巴車廠參觀。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚