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【新冠疫苗】公院醫生接種率已逾6成　醫管局研普通科門診留位專責處理疫苗諮詢

社會 19:31 2021/06/11

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醫管局指公院醫生接種率已逾6成，正研普通科門診留位專責處理疫苗諮詢。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種至今已逾3個月，至昨日共約接種278.7萬劑疫苗。醫管局質素及安全總監鍾健禮指，醫管局整體有3成半職員已接種疫苗，當中接種醫生已逾6成，個別聯網醫生接種率更達7成。食衞局局長陳肇始表示理解市民因自身健康而對接種疫苗感猶豫，醫管局正研究於普通科門診預留名額，供市民就接種疫苗諮詢。

醫管局質素及安全總監鍾健禮今日出席立法會衞生事務委員會，被問及公院醫護接種率時表示，整體3成半職員已接種疫苗，當中接種醫生已逾6成，個別聯網醫生接種率更達7成，至於其他職系仍有待努力。

對於有議員批評作為醫護接種率亦只得6、7成，立法會醫學界議員陳沛然則稱醫生接種率已達群體免疫，不理解為何仍受人非議，又透露自己已接種兩劑疫苗，得悉當局下調接種年齡後，亦即時為13歲大女登記，促身為護士的食衞局局長陳肇始評理。

食衞局局長陳肇始回應指，一直有與醫管局聯繫，並提供多種方法方便員工打針，又指醫管局接種率一直有上升，相信醫管局會繼續努力；又明白市民因自身健康而對接種疫苗感猶豫，醫管局正研究於普通科門診預留名額，供市民就接種疫苗諮詢。

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記者：陳正怡

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