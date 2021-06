【直資中學】聖瑪加利男女英文中小學推三文四語　現招收中二至五插班生

▲ 聖瑪加利男女英文中小學推行三文四語,學生必修法文、德文、日文或西班牙文。(香港經濟日報資料圖片)

聖瑪加利男女英文中小學屬本地最早一批推行三文四語的學校,除了英語、普通話外,學生可選修法文、德文、西班牙文和日文。該校自2001年轉為直資,屬首間於同一校園內開辦中小學課程的「一條龍」學校,校方現招收中二至五插班生。

位於深水埗區、1965年創校、屬天主教的直資一條龍學校聖瑪加利男女英文中小學(下稱「聖瑪加利」),中一至中六均小班教學,每年級只有3班,除中文、中史、生命價值教育及現代語言外,科目均以英語授課,而中文以普通話授課。小三開始或中一新生必修法文、德文、日文或西班牙文,以求達至「三文四語」。

必修法德日或西班牙文

聖瑪加利提供有系統之國際法文公開文憑證書考試,所有修讀法文的學生均持有最少一張由法國教育部頒發,屬國際認可文憑之 DELF 文憑證書;修讀德文學生於 Fit in Deutsch 德文公開考試之不同級別及格;另修讀西班牙文學生考得最少一張由西班牙教育部頒發,屬國際認可之 DELE(Diplomas of Spanish as a Foreign Language)文憑證書;至於修日文的學生則需要考日本語能力試驗(JLPT)。

聖瑪加利強調糅合國際與本地學校的特色,學校約20%的學生為非華裔,當中有來自東南亞、美國、加拿大、德國、英國和日本等十多個國家。此外,除了提供DSE課程,學生亦可選修英國普通教育文憑試高級程度課程(GCE A-level),方便日後赴海外升學。

校長譚張潔凝至1978年起任聖瑪加利校長,她曾受訪表示校方鼓勵不同國籍的老師,除了任教術科,亦可多談自己國家的文化;而學校在法國、日本、西班牙都有姊妹校。現時有12位外籍英語教師。

招收2021/22學年中二至五插班生

一條龍校的聖瑪加利男女英文中小學,不參加中學學位分配辦法的統一派位,中一收生準則及比重為學業30%、品行30%、活動10%、面試20%、與學校聯繫5%,以及其他5%。

現招收2021/22學年中二至五插班生,校方列出歡迎插班生入讀的條件,很重視培養多元化、不同才能的精英。包括「銳意於香港中學文憑試考獲優異成績者」、「立志成為英語精英者」、「熱衷掌握多一種至兩種國際語言者」、「於課外活動方面具才華及傑出表現者」、「關愛別人者」或「積極投入多元文化校園者」。全年學費為中一$46,770、中二$44,800、中三$44,580、中四$44,070,而中五及中六皆是$43,330。

同場加映︰大光德萃書院落實幼小中一條龍 首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

