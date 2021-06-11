【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮

▲ 教育局課程發展處今辦教師培訓，指明教師可在堂上談政府抗疫工作，但不可討論疫症起源，圖為早前由出版社為新科編製的教科書樣本。（資料圖片）

公民與社會發展科將於9月在中四級起取代通識科，教育局課程發展處今日（11日）舉行網上教師研討會，主題為「詮釋課程架構及學習重點」，總課程發展主任指明教師在課堂上可提政府抗疫工作，但疫症起源爭論無客觀數據支持，故不宜討論，有教師形容會上僅照讀課程指引，並無深入詮釋文件內容，問答環節亦無正面回應教師提出，該如何處理具爭議的問題，無助為9月開學備課。

公民科《課程及評估指引》於上周出爐，課程課程發展處通識教育及公民與社會發展組今午就新科舉辦「課程詮釋：課程架構及學習重點」教師培訓，講解如何選取學與教題材、課程3大主題的學習重點，以及選取學與教資源等。該組總課程發展主任林思嫺在會上表示，由於「發展中議題」極具爭議，未必具備足夠和客觀可信的資訊，難以展開持平和具證據支持的討論，故不宜用作探究的題材。

林舉例指，教師在選取關於新冠肺炎的題材時，可參考課程發展處去年製作的相關學與教資源，讓學生了解政府的抗疫工作、政府如何培養市民「同心抗疫」的正面態度等，但「疫症起源的爭論」等議題，因缺乏客觀數據支持，教師應避免在堂上討論。

高級課程發展主任周志良重申，教師要循課程框架的3大主題順序授課，即「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」，亦不能「抽空」個別議題討論，並提醒教師，主題一首項學習重點「香港問題的由來」，應強調「香港自古以來就是中國的領土」，並建議編配課節集中教涉及「一國兩制」及國情的兩個課題，他亦為涉及香港及中國的學習重點，補充憲法及基本法的相關法律條文依據，例如在「當代國情概略」，引述《憲法》第4條提及不同民族的平等關係，以及國家保障各個少數民族的合法權利和利益；另提醒教師參考教育局早前公布的國家安全教育指引，教涉及國安的課題。

內地考察方面，課程指引列明行程須包含涉及中華文化元素的參訪點或考察課題，會上提及應包含多於1項中華文化元素，否則恐限制專題研習的題材，而指引提供的廣州考察團示例，逾半跟不同的中華文化有關。

教材方面，高級課程發展主任李維儉指，課程發展處正為新科籌備推出更多教學資源套，著教師不用擔心。

多名有份出席的通識科教師均向TOPick記者怒斥是次培訓內容「無新嘢」，只是讀一次課程指引部分內容，無助教師備課。本身是通識科教師的教協副會長田方澤稱，課程文件為教師帶來不少教學疑惑，例如不應引導學生將探究方向「囿於正反二元對立」角度，他及多名教師亦有就如何處理具爭議問題，在會上透過網上系統提問，但講者均未有正面回應。

資深通識科教師陳志華則指，會上多次引用憲法及基本法等，強調官方論調，跟舊課程截然不同，他亦質疑政府抗疫工作亦可能缺乏客觀數據支持，未能完全理解何謂「發展中的議題」。不過，有經驗較淺的通識科教師認為，講者補充部分學習重點的法律條文依據，有助備課。

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記者：馮琪雅