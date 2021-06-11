【防疫措施】食環署上載酒吧/酒館運作模式常用問答
食物及衞生局局長按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）就餐飲業務發出的最新指明及指示中，有關酒吧或酒館的運作模式，食物環境衞生署發言人今日（11日）表示，為配合實施有關規定，食環署在指明日期的首天（10日）已在其專題網頁上載了常用問答，要點如下：
如酒吧／酒館在指明期間停止作為酒吧／酒館（即並非純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的處所），而轉變為以提供膳食為其主要業務（就售賣或供應飲品而言，應以非酒類飲品為主，而酒類只可屬佐餐性質），該處所才可選擇以餐飲業務的運作模式（即A、B、C或D類）運作。該處所必須在指明期間開始時作出決定；若該處所因較早時未有遵守規定而被指令採取減低傳播風險措施，則須在完成採取該些措施後作出決定。一經選定以餐飲業務的運作模式運作，該處所不可在指明期間轉變為以酒吧／酒館的運作模式運作。
同樣地，一經選定為以酒吧／酒館的運作模式運作，該處所不可在指明期間轉變為以餐飲業務的運作模式運作。此外，酒吧／酒館若選擇以餐飲業務的運作模式運作，仍須受其持有的食物業牌照或有關文書規範，可售賣的食物必須是該牌照或有關文書所准許售賣的類別。
餐飲處所及酒吧／酒館均須在指明期間內，全日24小時於其處所入口處按第599F章指示列明的規格及內容張貼告示。有關的告示式樣可在食環署專題網頁下載。
發言人強調上述措施並非放寬安排，並強烈呼籲餐飲處所及酒吧／酒館負責人，同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，食環署會加強巡查，如發現有違規情況，會採取嚴厲的執法行動。
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責任編輯︰蘇文軒