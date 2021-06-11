  • 27°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 21:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】食環署上載酒吧/酒館運作模式常用問答

社會 20:14 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

食環署上載酒吧/酒館運作模式常用問答。(資料圖片)

食物及衞生局局長按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）就餐飲業務發出的最新指明及指示中，有關酒吧或酒館的運作模式，食物環境衞生署發言人今日（11日）表示，為配合實施有關規定，食環署在指明日期的首天（10日）已在其專題網頁上載了常用問答，要點如下：
　　　
如酒吧／酒館在指明期間停止作為酒吧／酒館（即並非純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的處所），而轉變為以提供膳食為其主要業務（就售賣或供應飲品而言，應以非酒類飲品為主，而酒類只可屬佐餐性質），該處所才可選擇以餐飲業務的運作模式（即A、B、C或D類）運作。該處所必須在指明期間開始時作出決定；若該處所因較早時未有遵守規定而被指令採取減低傳播風險措施，則須在完成採取該些措施後作出決定。一經選定以餐飲業務的運作模式運作，該處所不可在指明期間轉變為以酒吧／酒館的運作模式運作。
　　　
同樣地，一經選定為以酒吧／酒館的運作模式運作，該處所不可在指明期間轉變為以餐飲業務的運作模式運作。此外，酒吧／酒館若選擇以餐飲業務的運作模式運作，仍須受其持有的食物業牌照或有關文書規範，可售賣的食物必須是該牌照或有關文書所准許售賣的類別。
　　　
餐飲處所及酒吧／酒館均須在指明期間內，全日24小時於其處所入口處按第599F章指示列明的規格及內容張貼告示。有關的告示式樣可在食環署專題網頁下載。
　　　
發言人強調上述措施並非放寬安排，並強烈呼籲餐飲處所及酒吧／酒館負責人，同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，食環署會加強巡查，如發現有違規情況，會採取嚴厲的執法行動。　

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰蘇文軒

相關文章

【新冠疫苗】公院醫生接種率已逾6成　醫管局研普通科門診留位專責處理疫苗諮詢
今日 19:31
【新冠疫苗】公院醫生接種率已逾6成　醫管局研普通科門診留位專責處理疫苗諮詢
【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮
今日 20:11
【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮
【上呼吸道感染】九龍塘根德園幼稚園爆感染　20名學童及職員中招
今日 20:06
【上呼吸道感染】九龍塘根德園幼稚園爆感染　20名學童及職員中招

你可能感興趣

【新冠疫苗】公院醫生接種率已逾6成　醫管局研普通科門診留位專責處理疫苗諮詢
今日 19:31
【新冠疫苗】公院醫生接種率已逾6成　醫管局研普通科門診留位專責處理疫苗諮詢
【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮
今日 20:11
【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮
【上呼吸道感染】九龍塘根德園幼稚園爆感染　20名學童及職員中招
今日 20:06
【上呼吸道感染】九龍塘根德園幼稚園爆感染　20名學童及職員中招
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 環境衞生 衞生署 餐飲 食物環境衞生署 酒吧 食物及衞生局

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶