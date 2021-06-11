  • 27°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 21:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打針獎賞】怡和集團宣布抽獎送出3部平治房車　另有購物餐飲禮券值千萬

社會 20:36 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

怡和集團將送出旗下中環置地廣場的購物禮券。(資料圖片)

為支持本地疫苗接種計劃，怡和集團今日(11日)宣布，會送出3輛平治房車，以及旗下中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團等總值1,000萬的獎品，透過香港總商會將於7月至9月期間每2周一次的抽獎送出。

怡和發稿指，將送出總值1,000萬港元獎品抽獎，包括3台平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團、惠康、萬寧、宜家家居、必勝客和肯德基等的購物、餐飲和住宿禮券，但暫未有詳情。

怡和副行政總裁及香港區主席彭耀佳指，希望可鼓勵更多市民接種疫苗，有助回復正常生活、保障家庭與工作，讓香港重回正軌。怡和集團亦指，已推出額外兩天的疫苗假期，亦為接種疫苗員工提供彈性工作安排、允許他們在工作時間接種疫苗等，鼓勵員工接種疫苗。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰蘇文軒

相關文章

【上呼吸道感染】九龍塘根德園幼稚園爆感染　20名學童及職員中招
今日 20:06
【上呼吸道感染】九龍塘根德園幼稚園爆感染　20名學童及職員中招
【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮
今日 20:11
【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮
【防疫措施】食環署上載酒吧/酒館運作模式常用問答
今日 20:14
【防疫措施】食環署上載酒吧/酒館運作模式常用問答

你可能感興趣

【上呼吸道感染】九龍塘根德園幼稚園爆感染　20名學童及職員中招
今日 20:06
【上呼吸道感染】九龍塘根德園幼稚園爆感染　20名學童及職員中招
【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮
今日 20:11
【公民科】乏客觀數據為由禁課堂討論疫症起源　教局教師培訓無助釋除教學疑慮
【防疫措施】食環署上載酒吧/酒館運作模式常用問答
今日 20:14
【防疫措施】食環署上載酒吧/酒館運作模式常用問答
疫苗 彭耀佳 置地廣場 The Landmark 迪士尼樂園 住宿 餐飲 美心 KFC 香港 商會

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶