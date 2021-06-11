【打針獎賞】怡和集團宣布抽獎送出3部平治房車　另有購物餐飲禮券值千萬

▲ 怡和集團將送出旗下中環置地廣場的購物禮券。(資料圖片)

為支持本地疫苗接種計劃，怡和集團今日(11日)宣布，會送出3輛平治房車，以及旗下中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團等總值1,000萬的獎品，透過香港總商會將於7月至9月期間每2周一次的抽獎送出。

怡和發稿指，將送出總值1,000萬港元獎品抽獎，包括3台平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團、惠康、萬寧、宜家家居、必勝客和肯德基等的購物、餐飲和住宿禮券，但暫未有詳情。

怡和副行政總裁及香港區主席彭耀佳指，希望可鼓勵更多市民接種疫苗，有助回復正常生活、保障家庭與工作，讓香港重回正軌。怡和集團亦指，已推出額外兩天的疫苗假期，亦為接種疫苗員工提供彈性工作安排、允許他們在工作時間接種疫苗等，鼓勵員工接種疫苗。

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責任編輯︰蘇文軒