【強制檢測】6間學校爆發上呼吸道感染 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學需再強制檢測
政府晚上引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學被列為需再次檢測的指明地方。任何於5月15日至6月4日曾身處該中學超過一小時的人士，須於6月13日或之前接受檢測。受檢人士若在6月9日至6月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
另外，任何在5月29日至6月11日期間，曾身處指定幼稚園超過2小時的人士，須於6月13日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月15日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在6月9日至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。有關幼稚園包括：
- 葵涌葵盛西邨第10座地下東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園
- 深水埗福榮街168號德貞幼稚園
- 土瓜灣江西街2號地下聖公會牧愛幼稚園
小學方面，任何在5月29日至6月11日期間，於學校就讀指定年級，或曾當面任教該年級的老師，須於6月13日或之前接受檢測，若已在6月9日至11日期間進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。有關小學及年級如下：
- 元朗朗屏邨第3期博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校一年級
- 屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學二年級
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責任編輯：陳梓蔚