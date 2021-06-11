【青聯就職】林鄭︰青聯是港府堅實夥伴　陳冬讚港青面對困難沒「躺平」

▲ 林鄭月娥、陳冬、楊義瑞、陳茂波等人出席青聯就職典禮。（陳靜儀攝）

香港青年聯會第28屆會慶及會董會就職典禮今舉行，特首林鄭月娥致辭時形容青聯是特區政府的「堅實夥伴」，中聯副主任陳冬則讚揚香港青年在困難面前沒有「躺平」。

▲ 特首林鄭月娥。（陳靜儀攝）

林鄭肯定香港青聯在重要議題上積極發言，多次發聲支持落實港區國安法和完善選舉制度，又坐言起行，通過不同渠道向市民推廣國家安全及完善選舉制度對香港未來發展的重要性。她續指，重新構建的選舉委員會，將加入全國青年聯合會港區委員，認為選委會將更具廣泛代表性，亦相信可反映香港青聯的聲音。

▲ 中聯辦副主任陳冬。（陳靜儀攝）

中聯會副主任陳冬發言時亦形容，青聯是愛國愛港的標誌性青年團體，又說國家主席習近平一直惦記、牽掛港青的健康成長，多次強調青少年是國家和香港的未來和希望，「我們很高興地看到，在經歷了修例風波和和疫情的衝擊考驗之後，香港青年正在重新找回方向、動力和希望。」他相信，有中央的全力支持，有港府的精準施政，有社會各界的關心，會有更多港青融入國家發展大局。

▲ 青聯主席樓家強。（陳靜儀攝）

青聯主席樓家強致歡迎辭時表示，十四五規劃開局之年，青聯肩負著更重大的責任，將更廣泛團結青年，凝聚力量，擁護憲法、基本法和香港國安法，維護一國兩制，支持特區政府依法施政。

青聯今日亦啟動了新項目——香港青年發展萬人計劃。計劃涉及四大板塊，分別是：培育青年人才、幫扶基層青年、鼓勵青年到內地升學及就業創業以及搭建交流實習平台。樓家強表示，青聯將帶領港青踏上大灣區的舞台，展翅高飛。

除了林鄭月娥和陳冬、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞、政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思等人亦應邀出席，擔任活動主禮嘉賓。

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記者：林曉君