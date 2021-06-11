【疫苗接種】本港已接種283萬劑新冠疫苗　單日錄16宗送院個案

▲ 政府已為參與計劃的人士接種共約2,837,400劑疫苗。(資料圖片)

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（11日）已是第106日。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約2,837,400劑疫苗，已接種第一劑科興共735,200人，而接種第一劑復必泰疫苗共936,500人；而接種第二劑科興共488,200人，接種第二劑復必泰677,500人。

截至今日下午8時的過去24小時，共有約50,200人接種了疫苗和約38,700人預約了接種時間。截至今日零時零分，過去24小時共有16宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯︰蘇文軒