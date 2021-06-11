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民建聯行精兵制培育人才　大部份現任議員都報名

政治 22:33 2021/06/11

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張國鈞形容是實行精兵制，最終望輸出人才。（陳宛彤攝）

提出變革香港的民建聯，上周開始了治政理念研習課程，今日也展開內部甄選計劃「賢路」，為設立人才庫做準備，以便派人加入政府和出任公職。原來，黨主席李慧琼、5名副主席都有報名。

今次「賢路」只容許民建聯成員參加，由副主席張國鈞及秘書長王舜義負責。張國鈞表示，下一步是設立政治人才庫，最後是要做到輸出人才，可以參選、加入政府、擔任公職等。

張國鈞透露，該黨正副主席、大部分立法會議員都有參加，包括他本人，所以他也有所避嫌，沒有參與考核相關工作。他又形容，人才庫採取「精兵制」，希望人選「隨時見得人」，坦言對他們寄予厚望，會提供高強度的培訓給「精兵」，預告入圍人數不會太多。

未來有多場選舉，民建聯是否要提早「揀蟀」？張國鈞強調，與選舉絕無關係，只是為尋找治政人才當儲備，嘆以往尋人才是沒有恆常、科學化的機制，至於立法會選舉名單，將來要由執委會決定。

參加者在報名時，已經要提交3000字政策倡議，以及2000字抱負，至於甄選工作則在今晚起一連3天進行，參加者要過4關，分別有通識問題、看圖演說、辯論等。張國鈞表示，會從4方面評核政治人才，包括政治才能、政治品德、操守及業務職涵。

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撰文 : 傅流螢

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