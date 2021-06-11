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【巴士專營權】新巴客量7年跌8%　疫情初期脫班率達11%

社會 22:56 2021/06/11

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（資料圖片）

城巴（專營權二）、龍運及新巴由2013年生效的專營權將於2023年屆滿，運輸及房屋局今日（11日）表示，三間專營公司已表示有意「續約」十年。

運房局經評估後，透過文件交代3個專營權由2013年以來的表現：

平均載客量

城巴（專營權二）的每日平均載客量由2013年的約7.11萬人次增加至2019年的約10.52萬人次，增幅約48%。

龍運的每日平均載客量由2013年的約9.09萬人次增加至2019年的約12.55萬人次，增幅約38%。

隨港鐵西港島線及南港島線 （東段）相繼於2014年及2016年通車，新巴的每日平均載客量由2013年的約49.9萬人次減少至2019年的約45.8萬人次，減幅約8.2%。

脫班率

在2013至2019年期間 , 城巴（專營權二）的每年平均脫班率為1.2%。新冠肺炎疫情期間，城巴（專營權二）因應乘客量急跌而調整服務，其平均脫班率在2020年上半年上升至2.2%。運輸署隨即要求城巴（專營權二）作出糾正，其脫班率在2020年下半年逐漸改善至1.9%。在2021年首四個月，情況已進一步改善，脫班率為0.2%。

在2013至2019年期間 , 龍運的每年平均脫班率為1.2%。新冠肺炎疫情期間，龍運因應乘客量急跌而調整服務，其平均脫班率在2020年上半年上升至8.2%。運輸署隨即要求龍運作出糾正，其脫班率在2020年下半年逐漸改善至1.0%。在2021年首四個月，脫班率為1.0%。

在2013至2019年期間 , 新巴的每年平均脫班率為2.5%。新冠肺炎疫情期間，新巴因應乘客量急跌而調整服務，其平均脫班率在2020年上半年上升至11.1%。運輸署隨即要求新巴作出糾正，其脫班率在2020年下半年逐漸改善至2.3%。在2021年首四個月，脫班率為1.8%。

運房局表示，經全面評估後，政府計劃與城巴（專營權二）、龍運及新巴就為期十年的新專營權進行商議，讓它們繼續經營現有的巴士網絡。

然而，文件中指出新巴的網絡擴展及利潤增長空間較小，前景較不樂觀。而港島區的巴士網絡經過多年發展，造成現時新巴及城巴 （專營權一）有路線重疊的 情況, 因此有改善網絡效率的空間 。

政府計劃在2021年6月18日至9月10日期間，就新專營權諮詢公眾提供意見。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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