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【失物認領】港鐵每年拾8.5萬件失物　手機應用程式新增線上報失功能

社會 06:00 2021/06/12

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港鐵手機應用程式新增網上報失功能。（陳靜儀攝）

不少人都試過在交通工具遺失個人物件，為令乘客更易尋回失物，港鐵本月1日起在旗下手機應用程式推出「24小時綫上報失」新功能，冀提升尋回失物的機率。港鐵公司車務營運總管黃琨暐稱，港鐵每年平均拾獲約8.5萬件失物，為乘客尋回失物是港鐵重要工作之一，而失物組同事更曾因為一名教師丟失試卷，在晚間進入垃圾收集房尋覓試卷。

港鐵每年拾獲8.5萬件失物，最常見包括八達通、證件、電子產品等。為更有效處理報失，港鐵旗下手機應用程式新增「24小時綫上報失」功能，乘客可透過網上表格向港鐵提交資料，包括失物類型、特徵、遺失地點等。數據收集後，程式會將資料傳送到中央電腦與已登記失物進行比對，並以評分形式向員工顯示，加快員工尋回失物的速度。

新功能推出首周錄得450宗失物報失，佔該星期失物報失約25%。港鐵總經理－客戶體驗拓展梁靜雯表示，新功能本月1日凌晨零時推出，當日0時35分就有一名乘客使用新功能報失一個藍牙耳機，職員最終在翌日早上為該名乘客尋回失物。

黃琨暐指出，港鐵每年平均有約40%的失物能物歸原主，相信新功能推出後，有關比率能夠提升：「有時有些失物看似不值錢，但對物主來說卻是很重要的物件，所以能尋回失物，對港鐵員工來說是很有成功感的事。」

黃憶述，曾有一名教師在青衣站遺失試卷，令該名教師十分緊張。教師報失後，失物組由早到晚都遍尋不果，最後有職員在晚上進入垃圾收集房逐袋翻找，最終成功尋回試卷；亦曾有旅客因遺失證件差點要滯留香港，幸得職員親手由香港站把證件送至機場。他又分享，港鐵拾獲的失物千奇百怪，例如曾拾獲一個行李箱、大型風扇、單車等。

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記者：陳梓蔚

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