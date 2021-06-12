【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片)

本港接種復必泰疫苗的年齡降至12歲，最快可於下周一起打針。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，接種疫苗後出現心肌炎的情況多數為16至19歲的年輕男子，惟大多數人病徵輕微，並會在接種後4日內出現；另建議有多種食物或對藥物有即時嚴重副作用的青少年，在接種疫苗前先諮詢過敏科醫生。

許樹昌今早（12日）接受電台訪問時指，青少年與成年人在接種 復必泰疫苗後的副作用應沒有太大分別，惟如接種第一劑疫苗後有嚴重副作用，則不能接種第二劑疫苗；另 若有關組群人士曾對多種食物或超過一種藥物有即時嚴重副作用，在接種疫苗前應先諮詢過敏科醫生。

對於海外發現有青少年於接種第二劑復必泰疫苗後出現心肌炎，他指出，有關情況是先於以色列發生，當地分析逾540萬名已接種復必泰疫苗者，發現有27人在打第一針後有輕微心肌炎；另有121人在打完第二針後有心肌炎，並一般在打針後的4日內出現，多數為16至19歲的年輕男性，病情較輕微，美國正進行相關監測，估計下周會公布分析結果。他另 建議市民在打針後4日內不要做劇烈運動，如有胸口痛就應求醫。

他又提到，醫管局早前已分析2018年至今年，不同年齡層的中風等發病率，目前看不到接種新冠疫苗會提高發病風險；另當局正準備12至15歲青少年的心肌炎或神經系統毛病發病率的數據，作為與開展接種疫苗後做比對。

另外，他指出，科興現時第一、二期數據顯示疫苗於青少年抗體水平及安全性方面好，惟科興早前已通知衞生署，會留待有第三期數據才向港申請降低接種年齡，料最快於今年第四季申請。他指，有其他疫苗正替小朋友作第三期研究，料要3至6個月才有結果。

至於早前感染變種病毒而源頭不明的17歲少女，許料其感染源頭為從外地入境人士，因潛伏期長而流入社區。他指，有部分國家未有將當地個案基因排序通知世衞，或致今次個案仍未找到源頭，但相信因應女患者的其他密切接觸者未受感染，估計於社區有傳播鏈的機會越來越低，加上市民有做好防疫措施以及本港有嚴謹的社交距離措施，令社區未有大爆發。

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責任編輯：郭詩詩