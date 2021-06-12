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【德國研究】阿斯利康與輝瑞「溝針」打效果更好　抗體數量比打2劑阿斯利康多10倍

健康 11:35 2021/06/12

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德國初步研究指阿斯利康與輝瑞「溝針」打效果更好。

全球新冠肺炎疫情持續，各地開始研究混合接種不同疫苗的效用。德國日前有初步研究指出，第一劑打阿斯利康AstraZeneca疫苗，第二劑打輝瑞BioNTech(復必泰)疫苗的人效果會更好。

綜合外媒報道，柏林夏里特醫院（Charité）公佈340人的初步實驗結果。結果顯示，第1劑打阿斯利康疫苗，第2劑打輝瑞疫苗，這些溝針打的人士所產生的免疫反應，與2劑都打輝瑞疫苗的人效果更強。

另外，薩蘭大學（University of Saarland）一項250人的實驗亦有類似結果。科學家發現，不論是2劑都打輝瑞疫苗，或是第一劑打阿斯利康疫苗、第二劑打輝瑞疫苗的人，明顯比打2劑阿斯利康的有效。而且「溝針」打，體內抗體是兩劑都打阿斯利康的人10倍。

中和抗體的表現上，溝針打甚至比打2劑輝瑞疫苗稍微更好。另外，對活化消滅病毒的T細胞效果也很好。

雖然這項研究規模較小，結果也未經專家審查，但主持實驗的薩蘭大學免疫學教授 Martina Sester 指出，如其他研究團隊也得到類似結果，相信學界會認真研究腺病毒載體疫苗和信使核糖核酸（mRNA）疫苗的組合。

德國防疫主管機關 Robert Koch Institute 研究所旗下的接種委員會，根據專家意見和風險評估後，4月1日建議第1劑打腺病毒載體疫苗，亦即阿斯利康疫苗的60歲以下民眾，在12星期後打第2劑時，可打輝瑞等信使核糖核酸疫苗。

目前，部份歐洲國家允許第1劑打阿斯利康疫苗後，第2劑接種輝瑞或Moderna疫苗。

同場加映：不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。優惠措施詳情如下：

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責任編輯：羅嘉欣

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