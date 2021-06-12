【過渡性房屋】陳帆指元朗錦田用地已提交規劃許可申請　提供1.5萬個過渡性房屋單位

▲ 陳帆與立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會到劏房及過渡性房屋視察。（網誌圖片)

運輸及房屋局局長陳帆今日（12日）發表網誌，指改善生活和居住環境是基層家庭的渴望，在努力覓地建屋的同時，亦應著力改善基層家庭當下的居住情況。他續指，當局已積極致力增加過渡性房屋單位的供應；下月亦將開始向輪候公屋逾三年的合資格人士發放現金津貼；同時正全力推展劏房租務管制的立法工作，為居住在劏房的基層市民提供合理保障。

他指，自己早前與立法會議員實地視察劏房及過渡性房屋項目，聆聽劏房戶訴說他們的生活困難，「類似的境況並不陌生，但每次接觸都不無感慨」。他提到，有不少正輪候公屋的基層家庭居住情況不理想，為了讓有需要家庭能盡快改善居住環境，興建過渡性房屋的速度是極為重視的一環。其中，新興建項目大都採用「組裝合成」建築法，好處是興建時間較短，可以盡快讓有需要的家庭入住。以土瓜灣宋皇臺項目為例，由動工到落成，僅用了8個半月的時間。

他續提到，過渡性房屋發展至今，得到社會人士及非政府機構支持。近月有大型的過渡性房屋項目陸續動工，例如可提供約2000個單位的元朗江夏圍項目，以及將在下周三舉行動土儀式的元朗東頭「同心村」，落成後將提供約1,800個單位。另隨著位於元朗錦田可提供約1,000個單位的用地，已計劃向城市規劃委員會提交規劃許可申請，提供1.5萬個過渡性房屋單位的既定目標已達成，但他表示局方將「不會停步」。

此外，酒店及賓館業界對於將合適的酒店及賓館用作過渡性房屋的先導計劃反應踴躍。現時已向兩間營運機構批出撥款，分別營運一間酒店和十多間賓館作過渡性房屋，合共可提供約240個單位。另外亦有逾200間酒店及賓館已登記，有意開辦的非政府機構正與登記名冊上的酒店及賓館營運者洽商，部分正進行深入探討。陳說，新冠疫情令旅客數量大幅滑落，不少酒店、賓館面臨倒閉危機，先導計劃可說是一舉兩得，既能協助有需要家庭，亦可以為酒店及賓館業界暫解燃眉之急，在現今惡劣經營環境下共渡時艱。

他說，港府為紓緩基層家庭在輪候公屋期間面對的生活壓力，撥款80多億元，推出為期3年的現金津貼試行計劃，支援非居於公屋、沒有領取綜援、輪候公屋超過3年，及未被首次編配公屋的一般申請住戶，即二人或以上家庭和長者一人申請者，預計有約9萬個住戶受惠。房屋署正積極籌備，將手續盡量簡化，並於下月開始發放現金津貼。

當局早前4月底向立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會交代了工作進度，預計相關法例修訂可在7月提交立法會審議。如在今個立法會會期內通過，他稱，有信心可以在明年初落實劏房租管，讓住在劏房的居民可以在租約期內免被濫收水電雜費。另外租客亦有權續租一次，從而得到租住權保障。續租的租金加幅亦受到規範，希望能令基層家庭在獲編配公屋前，居有定所，心有所安。



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責任編輯：郭詩詩