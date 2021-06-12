【香港小姐2021】「東涌羅浩楷」進入港姐第二輪面試　提名人林作：集氣推爆佢成冠軍

▲ 「東涌羅浩楷」成功進入港姐第二輪，提名人林作：「集氣推爆佢成冠軍！」

積極準備9月「林鍾一戰」擂台賽的林作雖然很忙，但未有錯過年度選美盛事《2021香港小姐競選》，日前透露自己作為推薦人，提名有「東涌羅浩楷」之稱的19歲佳麗霍韻璇（Kirsten）。昨晚更公開對話截圖，表示Kristen收到通知，成功打入港姐第二輪面試！

其實林作早於上月底在社交網站透露，提名了一位女士參加今屆香港小姐，當時有網民問他是否叫女友裕美、林媽媽，甚至開玩笑問是否他的前女友麥明詩再度參選。

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▲ 林作自爆提名Kristen參選今屆港姐。（Facebook圖片）

提名「東涌羅浩楷」

林作當時只叫大家「敬請期待」，直到日前港姐首輛面試結束後，他在Facebook公開答案，透露自己提名的是網民戲稱的「東涌羅浩楷」，並表示：「有我加持，一定贏。」

林作並接受傳媒訪問時大讚對方似楊貴妃，希望大家能夠欣賞對方的內在美，及後透露佳麗的名字為霍韻璇（Kirsten），現年19歲。

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▲ Kristen初選由哥哥陪同到場。（鄭嘉瑤攝）

成功打入第二輪

於昨晚（6月11日）深夜，林作再度更新，貼出一張對話截圖，透露於傍晚6時多收到一則短訊，對方寫道：「啱啱TVB打嚟 16/6 Second in」。

林作留言指Kristen成功入圍港姐第二輪甄選：「突發：霍小姐成功打入第二輪！全港市民！我地一齊集氣推爆佢成為今屆冠軍！」

▲ 不太懂說廣東話的Kristen用中文跟林作傳訊息。（Facebook圖片）

網民留言笑指「東涌羅浩楷」是收視保證，又有網民謂：「肯定係大台想簽佢，搵佢同羅浩楷上乜鬼大綜偽扮兩姊妹！」

亦有人留意到，面對傳媒不太懂廣東話的Kristen，竟然以廣東話短訊回覆林作，對此感到奇怪。

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▲ Kristen被指有佛相。（越玲瓏攝）

後來，林作又轉發Kristen初選當日回答記者我來自東涌的影片，並留言：「加油！你承載著成個東涌嘅希望。你係東涌之光！」

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另外，林作再轉發林母於今屆也有提名另一佳麗的報導，又指林母大讚其提名佳麗正，「做埋新抱更好」，林作在Facebook回應力撐女友裕美：「明顯地，我嗰件正好多啵！」

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