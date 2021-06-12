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【罕有姓氏】小學生連名帶姓只有2筆劃 學霸父親：考試爭取更多答題時間

育兒經 11:30 2021/06/12

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

小學生連名帶姓只有2筆劃，學霸父親希望兒子考試爭取更多答題時間。

相信不少家長都望子成龍，連在改名上，父母都要絞盡腦汁，希望孩子可以贏在起跑綫上。內地一名小學生因擁有一個很特別、又簡單的「名字」在網絡爆紅，因為連名帶姓，總共只有2筆劃。雖然筆劃簡單，但姓名背後就蘊藏着父親對孩子的期望，希望兒子能贏在起跑線上，讀書時年年考第一名列前茅，日後投身職場亦可以獨佔鰲頭。

據內地媒體報道，最近一名小學老師在新生報到時，留意到一位學生的姓名十分特別，他的名字叫「乙一」，簡單到只需兩筆畫就能寫出。

由於「乙一」的名字太過簡單，吸引內地的媒體訪問了乙爸爸。爸爸透露為兒子改名的用意，指自己在學生時代算是讀書很好的「學霸」，不過總是有比他更厲害的同學存在。

而他的姓氏「乙」有「第二」的意味，為了讓兒子不再步自己後塵，可以擺脫「萬年老二」的命運，乾脆給他取了單子名「一」。

乙爸爸認為簡單又好記的姓名，有許多好處，因為書寫簡單，兒子可以在考試時比別人更快寫好名字，爭取更多答題時間。

除此之外，「乙一」這個名字令人過目難忘，兒子將來求職時也可能給人留下深刻印象，贏得更多機會。

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